Как отметят Масленницу в Слуцке и в деревнях. Программа мероприятия

В субботу, 5 марта, в 12.00 в рамках районного творческого марафона сельской культуры на площадке перед Весейским сельский домом культуры начнётся народное гуляние «Масленица». Своё мастерство и талант на празднике покажут участники любительского художественного творчества Весейского сельского дома культуры, Мелешковского центра культуры и досуга, Повстынского и Сорогского сельских клубов.

Также 5 марта в 14.00 праздник Масленица откроет Лядненский сельский клуб. А 6 марта на праздник приглашает Греский (начало в 15:00) и Танежицкий сельские дома культуры (начало в 14.00).

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В программах праздников традиционно будут ярмарки-продажи, сжигание чучела Зимы, конкурсы и игры для всех гостей праздника, пишет «Слуцкий районный центр народного творчества».