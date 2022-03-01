Дорогие девушки, на 2022 год женский проект Lampa запланировал для вас серию встреч на тему бизнеса, продвижения своих услуг и развития соцсетей. Первым спикером станет Анастасия Шулакова, карьерный коуч из Минска. Она расскажет, как не стесняться брать деньги за свою работу и как с уверенностью увеличить чек.

Анастасия Шулакова — автор групповых встреч по работе с самооценкой и семейными сценариями, определению карьерных планов и достижению профцелей, игропрактик, модератор мастермайнда по достижению целей. У неё более 450 часов работы с клиентами.

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«Системность – это особенность моего подхода. Пройденные специализации по семейному консультированию, сексологии, арт-терапии, дополнительные курсы и тренинги помогают мне всесторонне работать с клиентом, — говорит Анастасия. – Я помогаю сформировать внутреннюю дисциплину для достижения целей, выявить ваши уникальные стороны и таланты».⠀

Анастасия помогает в случаях, когда:

нет понимания, куда дальше развиваться в своей сфере;

есть желание сменить профессию, но страх и сопротивление останавливают;

чувствуете, что ваши услуги стоят дороже, но не знаете, как повысить цены;

синдром самозванца не даёт вам двигаться и расти в профессии;

вас перестали радовать ваши успехи, чувствуете физическое и эмоциональное выгорание и ощущение бега по кругу.

«Мои клиенты — это люди, которые удвоили свою зарплату, получили повышение по должности или нашли силы, чтобы уволиться с нелюбимой работы и уйти в новую сферу», — рассказывает Анастасия.