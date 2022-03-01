С утра вторника, 1 марта, продавцы цветов начали устанавливать торговые палатки вдоль Дома быта.

За три дня до массовой покупки цветов к 8 Марта торговцы в Слуцке уже занимают места. Фотофакт
Фотографии: Ольга Паздерина

За три дня до массовой покупки цветов к 8 Марта торговцы в Слуцке уже занимают места. Фотофакт

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За три дня до массовой покупки цветов к 8 Марта торговцы в Слуцке уже занимают места. Фотофакт