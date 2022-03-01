«Дорогу разбили так, что на танке не проехать!» О чём случчане рассказали «Кур’еру» за неделю

Редакция «Кур’ера» ежедневно взаимодействует с читателями. Они звонят или приходят, пишут посредством социальных сетей. На прошедшей неделе обратились 12 случчан. Они поделились своими проблемами, рассказали об интересных фактах и ситуациях. В этой публикации мы остановились на сообщениях, по которым не были сделаны отдельные материалы. Читайте краткий обзор.

«Я там чуть не убился!»

Случчанина Валерия Степановича поразила дорога, по которой ему пришлось ехать на велосипеде. «Я хочу рассказать, может, какие-то меры примут… Хотя это нереально, — сказал мужчина. — Я вчера ехал по Ленина в сторону вокзала. Там есть железнодорожный переезд. Сразу за ним идёт дорога направо, в сторону гаражного кооператива. По этой дороге ехал на велосипеде. Я там чуть не убился! Там столько ямок, что их даже не объедешь, не знал, куда свернуть. Я наблюдал, как там едут на машинах, так это издевательство прямо. Грунтовая дорога, но настолько она в ямках – просто невозможно!»

«Дорогу разбили так, что на танке не проехать!»

Николай, житель Слуцка, рассказал, как лесовозы разбили дорогу в деревне Талица Весейского сельского совета. «Хочу рассказать про дорогу деревни Талица. Там коммерсанты заготавливают лес. Возле деревни складывают кучи, а потом возят на лесовозах прямо через деревню. Дорогу разбили до такой степени, что там на танке невозможно проехать! Кто это будет восстанавливать? Как это будет делаться – непонятно.

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Ещё не было такого. Раньше если заготавливали лес, то ездили по дороге вдоль леса и выезжали у деревни Горки. А сейчас – прут через деревню! Кто-то же должен следить за состоянием дороги, за тем, чтобы она находилась в рабочем состоянии?»

Высокий порог в магазине

Случчанка Ирина просит обратить внимание на то, что инвалидам трудно входить и выходить в торговый павильон из-за высокого порога. «Вот открыли у нас на остановке «Молодёжный центр» новый продуктовый павильон. Он хороший, красивый. Удобно расположен. Но там нет ступеньки, поэтому трудно выходить или заходить. Нужно перелазить. Я хожу с палочкой. Таким людям, как мне, особенно выбраться назад через такой барьер трудно. Приходится просить помощи посторонних. Один раз даже продавец мне помогала. Люди спотыкаются, чуть не падают, особенно старые, которые плохо ходят. Ни ступеньки, ни поручня там нет, а инвалиду-колясочнику так и вообще не попасть. Говорили продавцу, она обещала передать. Надо что-то придумать, какой-то подъём туда. Подруга моя, тоже с палочкой, жаловалась мне, что чуть не упала. Человеку с больными ногами выйти оттуда очень сложно. Хотелось, чтобы там что-то придумали, а не ждали, когда кто-то упадёт и сломает ногу».

«Кусочек забыли»

Случчанин Александр обратил внимание, что на перекрёстке улицы Ленина и 2-го переулка Либкнехта (рядом с рынком) остались выбоины, которые почему-то дорожники не заделали. «Провели ямочный ремонт на прилегающих участках, а этот кусочек забыли?» — написал Александр.

Этот материал подготовлен по обращениям читателей. Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.