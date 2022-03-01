Браслеты: особенности предложений для мужчин

Для создания стильных образов используют украшения не только женщины, но и представители сильного пола. Конечно, здесь разновидности используемых изделий немного ограничены, но всё же позволяют подчеркнуть мускулистую шею, сильные ухоженные руки. И одним из популярных решений здесь является браслет, история которого насчитывает несколько тысяч лет. Сильные мира сего, воины, торговцы и даже простые граждане охотно украшали свои запястья обручами из железа, золота, серебра и других металлов. Современный ассортимент предложений в этом сегменте достаточно широк, позволяет сделать оптимальный выбор каждому человеку.

Какие браслеты представлены на рынке?

Собираясь купить браслет на руку мужской, стоит обратить внимание на несколько моментов. Так, сегодня чаще всего такая продукция изготавливается из благородных металлов, среди которых особенно выделяется серебро. За счёт наличия специальных покрытий оно перестало быть капризным в уходе, при этом приобрело оригинальный и при этом ненавязчивый отлив. Изделия из серебра смотрятся на крепких запястьях представителей мужского пола очень гармонично, указывают на отличный вкус обладателя. При этом и их стоимость не заоблачная, гораздо демократичнее, нежели в золотом варианте. Светлый благородный металл может замечательно сочетаться с самыми разнообразными вставками. Обычно в дополнение к нему идут:

полудрагоценные или искусственные камни;

кожаные элементы.

Если говорить о дизайне мужских браслетов, то здесь ставка делается преимущественно на лаконичность. Обычно предусматривается основа в виде цепи, небольшие или, напротив, очень крупные вставки, подвески. Могут присутствовать гравировки в виде надписей, изображений.

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Цепи для таких изделий могут иметь различное плетение, для которого выдвигается ключевое требование: прочность. Наиболее классическим вариантом считается якорный, при котором звенья перпендикулярно соединяются между собой и запаиваются. Если цепь достаточно толстая, разорвать её практически невозможно. Также широко распространено плетение бисмарк, предусматривающее использование разнонаправленных колец: оно может арабским, римским, двойным, плоским. Такой формат также весьма прочен, что проглядывается даже в его внешнем виде сквозь массивность цепи. Иногда браслеты представлены надетой на кожаные шнурки серебряной пластиной с гравировкой или вообще без таковой.