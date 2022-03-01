По данным мобильного приложения Белгидромета, днём 1 марта в Слуцке температура воздуха составляет +1,6°C, солнечно. «Кур’ер» посмотрел, что происходит в центре города.

Первый день весны на улицах Слуцка. Фото
Фотографии: Ольга Паздерина

Первый день весны на улицах Слуцка. Фото

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Первый день весны на улицах Слуцка. Фото

Первый день весны на улицах Слуцка. Фото

Первый день весны на улицах Слуцка. Фото

Первый день весны на улицах Слуцка. Фото

Первый день весны на улицах Слуцка. Фото

Первый день весны на улицах Слуцка. Фото

Первый день весны на улицах Слуцка. Фото
На улице Ленина коммунальщики снимают флаги

Первый день весны на улицах Слуцка. Фото

Первый день весны на улицах Слуцка. Фото

 