С 1 марта этого года Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 12% годовых.

«Принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации — основного экономического партнёра Республики Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

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Напомним, что последний раз ставку рефинансирования меняли 21 июля 2021 года. Тогда её установили на уровне 9,25%.

СПРАВКА. Ставка рефинансирования — это процент, под который Нацбанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Она определяет, насколько дорогие или дешёвые кредиты могут предоставить банки своим клиентам.

В кредитных договорах с клиентами процентная ставка по кредиту часто привязывается банками к размеру ставки рефинансирования, и при её изменении меняется и стоимость кредита в меньшую или большую сторону (что такое ставка рефинансирования и на что она влияет).