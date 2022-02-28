ЦИК Беларуси сообщил, что на референдуме 2/3 граждан поддержали изменения в Конституцию, а 10% высказались против

В референдуме о внесении изменений в Конституцию Беларуси приняли участие 5,3 миллиона граждан страны (78,63% от общего числа граждан, имеющих право голоса), сообщил белорусский Центризбирком в ночь на 28 февраля, пишет «Медуза».

По предварительным данным, за изменение Конституции страны проголосовали 4 440 813 человек (65,16% от общего количества участников референдума), против выступили 686 165 человек (10,07%).

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