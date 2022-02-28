Переговоры российской и украинской сторон. Что известно сразу после их завершения (коротко)

Российско-украинские переговоры прошли в понедельник, 28 февраля, в Гомельской области на берегу реки Припять. Фактически это был первый раунд переговоров.

После них известны следующие заявления:

Основной целью переговоров было обсуждение прекращения огня на территории Украины.

Делегации РФ и Украины нашли важные пункты, по которым может быть достигнут прогресс.

Делегации уехали в свои столицы для консультаций перед новым раундом.

Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения.

Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

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Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В её состав также вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и Посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Украинскую сторону представляют замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Андрей Костин.

Переговоры длились около пяти часов.