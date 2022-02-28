В Слуцком районе продают здание магазина за 32 рубля, хотя оно стоит 180 030 рублей (фото)

В пятницу, 18 марта, в Минске пройдёт открытый аукцион по продаже здания магазина в деревне Жилин Брод. Цена лота — одна базовая величина, или 32 рубля.

В лот входят: одноэтажное кирпичное здание магазина, два сарая и уборная.

Размер оценочной стоимости приобретаемого имущества — 180 030 рублей.

Имущество и земельный участок разрешено использовать для обслуживания объектов розничной торговли, общественного питания, культурно-бытового, производственно-складского, административно-офисного, учебного, коммунального и медицинско-оздоровительного назначения.