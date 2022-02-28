На этой неделе нужно печь блины, ведь начинается Масленица. Можно позаботиться о повышении собственного иммунитета, попросить прощения у близких и родных, поздравить с профессиональным праздником работников милиции и писателей.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, об этом расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур’ера».

28 февраля — начало Масленицы. Понедельник — «Встреча». В этот день хозяйки начинали печь блины, первый из которых отдавали нищим для почтения памяти умерших. В некоторых регионах было принято готовить вареники с сыром и сметаной, ватрушки, оладьи. Хозяйки угощали ими приглашённых родственников и гостей. Жители сёл ходили по дворам, держа в руках чучело Масленицы, пели песни.

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1 марта — Всемирный день иммунитета. Инициатором проведения праздника в 2002 году выступила ВОЗ, чтобы привлечь внимание людей к проблемам, которые вызывают всевозможные иммунные заболевания. Учёные установили, что большая часть клеток-защитников располагается в кишечнике – 80%. Следовательно, сбалансированное питание является одной из основ крепкого иммунитета.

2 марта — Международный день спички. Возникновение первых спичек датируется 1805 годом. Во Франции химик Шапсель изобрёл самозажигающиеся спицы с головкой из смеси серы и бертолетовой соли. Такие спички были дорогими и опасными. Безопасные палочки с головкой из серы, клея и бертолетовой соли, которые зажигались о покрытую фосфорным составом бумажку, представил учёный-химик Бетхер. В 1855 году такие спички получили золотую медаль и начали своё шествие по миру.

3 марта — Всемирный день писателя. Всемирный день писателя празднуется 3 марта и проходит уже в 36 раз. Писательский труд существует очень давно, но профессией стал считаться, только когда стал оплачиваемым. Писательству можно обучаться всю жизнь, открывая для себя и читателя новые грани творчества. Для выбора этого пути нет возрастных ограничений.

4 марта — День милиции. Учреждён в 1998 году. Истоки этого праздника — из 1917 года, когда большевик Михаил Фрунзе был назначен временным начальником милиции Всероссийского земского союза по охране порядка в городе. В ночь с 4 на 5 марта руководимые им отряды боевых дружин рабочих вместе с солдатами минского гарнизона разоружили полицию, захватили полицейское управление, а также архивное и сыскное отделения и взяли под охрану важнейшие госучреждения. На следующий день об образовании милиции рапортовал Невель, за ним — Велижский, Езерищенский, Суражский уезды. Чуть позднее — Двинск, Витебск, Лепель. Таким образом на территории Беларуси была создана милиция.

5 марта — День рождения степлера. Первый сшиватель был запатентован 5 марта 1867 года. В 1905 году изобрели степлер с желобом, в котором размещалось 25 скоб. Менять скобы в нём было нелегко: оператору приходилось вбивать их молотком. Поначалу один прибор предназначался коллективу из 500 человек.

6 марта — Прощёное воскресенье. Это последний день Масленицы и последний день перед началом Великого поста. В этот праздник мы должны попросить прощения у тех, кого обидели, и простить своих обидчиков. Главные слова в этот день: «Прости меня» – «Бог простит, и я прощаю». Основная цель праздника – пробудить в людях светлые и искренние чувства, стремление к добрым делам.