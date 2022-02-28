Корреспонденты и читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку и окрестностям в пятницу, 25 февраля, и в прошедшие выходные.

Какими были последние дни февраля на улицах Слуцка и за городом. Фото
В лесу за деревней Дальние Бондари. Вот такого великана свалила недавняя стихия. Сколько же ему лет? Не меньше 100, а может, и больше. Фотографии: Елена Бадьина

Какими были последние дни февраля на улицах Слуцка и за городом. Фото

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Какими были последние дни февраля на улицах Слуцка и за городом. Фото

Какими были последние дни февраля на улицах Слуцка и за городом. Фото
На улице Магистральной возобновились ремонтные работы. Фотографии: Александр Большой

Какими были последние дни февраля на улицах Слуцка и за городом. Фото

Какими были последние дни февраля на улицах Слуцка и за городом. Фото
В парке появится ещё одна терраса
Какими были последние дни февраля на улицах Слуцка и за городом. Фото
Кто-то потерял хороший кусок торта. Лежал на тротуаре по улице Ленина возле магазина со сладостями
Какими были последние дни февраля на улицах Слуцка и за городом. Фото
Ждал зелёного сигнала на перекрёстке улицы Ленина и 2-го переулка Либкнехта (рядом с рынком). Стоял и смотрел на выбоины, которые почему-то дорожники не заделали. Провели ямочный ремонт на прилегающих участках, а этот кусочек забыли. Фотографии: Александр Шелехов
Какими были последние дни февраля на улицах Слуцка и за городом. Фото
Суббота в городе. Единственное, что отличает от других, — обилие флагов. Людей мало. Ну, если только на остановках есть несколько людей в ожидании автобуса. Заполнены только автостоянки возле магазинов. Со своими закатками стоят бабушки на улице 14 Партизан и на мини-рынке в 11-м городке. Единственная очередь — у павильона сыркомбината. Заполнить холодильник на неделю — пожалуй, именно эту задачу выполняли случчане. Фотографии: Сергей
Какими были последние дни февраля на улицах Слуцка и за городом. Фото
Фотографии: Александр Петров
Какими были последние дни февраля на улицах Слуцка и за городом. Фото
Клуб любителей творчества Виктора Цоя. Фотографии: Алесь Достанко

Какими были последние дни февраля на улицах Слуцка и за городом. Фото

 