Налоговую декларацию о доходах, полученных физлицами в 2021 году, необходимо предста­вить в налоговую инспекцию не позднее 31 марта 2022 года.



Подавать декларацию можно в любой налоговый орган в письменной форме или в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Налоговую деклара­цию обязаны предста­вить граждане, которые продали в течение последних 5 лет более одного жилого дома или садового домика, машино-места, земельного участка, гаража, более одной квартиры или дачи, реализовали иную недвижимость, получили доходы от продажи в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, двух и более легковых машин, получали доходы из-за или за границей (например, от работы по найму; от продажи акций; в виде процентов по счетам в иностранных банках; в виде дарения от иностранных граждан и др.), а также другие доходы, облагаемые подоход­ным налогом с физлиц.

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Приём деклараций инспекцией МНС по Слуцкому району:

понедельник и четверг — с 8.00 до 19.00 без перерыва;

вторник, среда и пятница — с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;

19 и 26 марта — с 9.00 до 13.00.

Дополнительную информацию можно получить в инспекции МНС по Слуцкому району по телефонам: (801795) 9 76 39, 9 75 53, в контакт-центре МНС: 189.