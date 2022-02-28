«Чтобы объект был интересен двум городам: Солигорску и Слуцку». Как продвигается строительство торгово-развлекательного центра в Солигорске

Новый торгово-развлекательный центр в Солигорске на улице Октябрьской обретает очертания. По планам его открытие предполагается через пять месяцев.

Основной акцент центра — развлечения и отдых. «Здесь будет пять современных кинозалов. Делаем акцент на развлечение для всей семьи — порядка 1000 квадратных метров будут выделены под эти цели, начиная от малышей и заканчивая мамами и папами. В комплексе будет современный ресторан. На втором этаже расположится большой фуд-корт с разнообразными локациями. Мы ориентируемся на концепцию регионального развлекательно-торгового центра, чтобы объект был интересен двум городам: Солигорску и Слуцку», — рассказала Анна Заборонок, управляющий партнёр группы компаний Ascom.

ТРЦ будет трёхэтажным, площадь объекта составит 17 тысяч кв. м.