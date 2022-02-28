С 1 марта белорусов ждут изменения в сфере пенсионного обеспечения. Начнут действовать базовые счета, появятся новшества в налоговой сфере и некоторые другие изменения.

Повысятся пенсии

С первого весеннего дня этого года они вырастут на 7%. Вместе с тем рост будет не одинаковым: для каждого пенсионера – свой. В зависимости от стажа и заработка, которые учитываются при исчислении пенсии. В среднем же пенсии по возрасту вырастут на 34 рубля и достигнут (для неработающих пенсионеров) среднего показателя в 580 рублей.

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Успеть задекларировать доходы

Министерство по налогам и сборам напоминает: до 31 марта некоторым белорусам из числа физических лиц следует подать декларацию о доходах.

Не позднее 1 марта уплатить обязательные страховые взносы за прошлый год должны индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы. Минимальная сумма взносов для тех, кто работал полный год, составляет 1705 рублей 30 копеек.

Начнут действовать базовые счета

С 1 марта у белорусов появится возможность открывать единообразные базовые счета в банках. В обязательном порядке должны их будут открыть те, кто получает социальные выплаты на карты (не наличными). Открыть такие счета можно будет только в государственных банках, например, Беларусбанке, Белагропромбанке и др.

Будут длинные выходные

С 5 по 8 марта будем отдыхать. Но за понедельник, 7 марта, надо будет отработать 12 марта. Рабочий день в субботу на час короче, поскольку 7 марта предшествует празднику.

Запрет для рыбаков

С 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Беларуси (в Витебской области с 9 марта по 25 апреля) устанавливается запрет на лов щуки. Охранные меры связаны в первую очередь для сохранения популяции этого вида рыбы. А до 31 марта продолжается запрет на лов сома обыкновенного.

Школьные каникулы

Весенние школьные каникулы стартуют 27 марта. Последний день отдыха – 3 апреля.

Цены на сигареты не повысятся

Было принято решение о том, чтобы не повышать цены на сигареты с 1 марта. Об этом пишет БелТА со ссылкой на Министерство по налогам и сборам.

Вырастет ставка рефинансирования

С 1 марта этого года Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 12% годовых.

«Принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации — основного экономического партнёра Республики Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.