В понедельник, 28 февраля, на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал до 3,035 рубля.

По состоянию на 11 утра в отделениях банков в Слуцке курс продажи доллара США составил 3,15 рубля и 3,2 рубля.

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Беларусбанк:

покупка — 2,75 рубля;

продажа — 3,15 рубля.

Белинвестбанк:

покупка — 3 рубля;

продажа — 3,2 рубля.

Сбер Банк:

покупка — 2,8 рубля;

продажа — 3,2 рубля.

Белагропромбанк:

покупка — 2,745 рубля;

продажа — 3,2 рубля.

РАНЕЕ. Что происходит с валютой в банках в Слуцке.