В понедельник, 28 февраля, на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал до 3,035 рубля.
По состоянию на 11 утра в отделениях банков в Слуцке курс продажи доллара США составил 3,15 рубля и 3,2 рубля.
Беларусбанк:
- покупка — 2,75 рубля;
- продажа — 3,15 рубля.
Белинвестбанк:
- покупка — 3 рубля;
- продажа — 3,2 рубля.
Сбер Банк:
- покупка — 2,8 рубля;
- продажа — 3,2 рубля.
Белагропромбанк:
- покупка — 2,745 рубля;
- продажа — 3,2 рубля.
РАНЕЕ. Что происходит с валютой в банках в Слуцке.