«Я сама не ожидала, что стану так рано работать». Истории белорусок, которые стали работать почти сразу после родов

В Америке декретный отпуск длится всего 12 недель, а дальше мама должна как-то крутиться сама. На этом фоне (и не только на этом) наш белорусский декрет выглядит «жирненьким» — он один из самых длинных в мире, а пособия довольно высокие. Мы привыкли к такому, и многие не понимают, как выходят из ситуации молодые мамы за границей, где отпуск по уходу за ребенком длится считаные месяцы, а то и недели. Тем не менее в Беларуси хватает своих мам, которые, как американки, стали работать через несколько недель после рождения детей, пишет Onliner.

История Марии. Брала ребёнка с собой на работу

Мария вышла на работу в офис в 2020 году — сразу, как закончился её больничный по беременности и родам. Сыну Максиму на то время было восемь недель (сейчас ему 1 год и 9 месяцев). И муж, и знакомые ее решение полностью поддержали. Сначала молодая мама вышла на полдня — работала с 9:00 до 18:00, но не полную неделю, и поэтому её пособие полностью сохранялось. Потом решила взять полную ставку: половина пособия потерялась, но зарплата эту потерю компенсировала.

Ребёнка Мария брала на работу с собой. Машины у неё нет, поэтому утром складывала в коляску детское питание (первые месяцы только сухую смесь, потом добавились каши, супчики), укладывала малыша и вместе с ним отправлялась на остановку общественного транспорта. На автобусе добиралась до театра имени Максима Горького, где и сейчас работает начальником отдела снабжения и по совместительству ведущим юрисконсультом.

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Кроватку поставили прямо в кабинете, который Мария делила и делит с коллегой.

Коллеги спокойно относились к малышу и по возможности помогали.

— Пока Максим был совсем маленький, всё было замечательно, он только кушал и спал. Руководство о нас позаботилось: у нас есть и холодильник, и микроволновка, и чайник, поэтому кормить ребенка на работе смесями было легко. Потом возникло немножко сложностей, потому что сын подрастал, требовал внимания. Коллектив отнесся с пониманием, я ощутила поддержку от своих подчиненных. Они могли присмотреть, поиграть.

Когда мне надо было выйти на совещание, коллеги присматривали за ребёнком.

Позже в кабинете главного инженера поставили манеж для ребёнка. А когда ему исполнился 1 год и 8 месяцев, он пошёл в ясли-сад и легко там адаптировался — всё же Максим с рождения привык быть среди людей.

Почему молодая мама так рано вышла на работу?

— Мне стало скучно. Плюс у моей работы есть своя специфика — работа связана с юриспруденцией, а законы у нас меняются слишком часто, надо постоянно быть в курсе всего. Ещё на работе было сложно меня заменить на время декрета, я пришла работать с грудничком на руках и не выпала из жизни. У меня сейчас сотрудница вышла из трехлетнего декрета, за это время изменилась специфика работы, законы поменялись. Она отдохнула, соскучилась по работе, у нее много сил и идей. Но ей сложно сейчас охватить все новое одним махом, а я ничего не упустила.

В семье есть ещё старший ребёнок — десятилетняя дочка Ярослава. С ней Мария тоже не сидела в декрете — до детского садика девочку нянчила прабабушка, несколько лет назад прабабушки не стало.

История Анастасии. Взяла нянечку на несколько часов в день и отдаёт ей часть зарплаты

Анастасия — мама двух детей. Второго ребёнка она родила меньше трёх месяцев назад, в конце 2021-го, и уже вернулась к работе — она мастер пирсинга в студии в Могилеве, вышла на 0,5 ставки. Пока Анастасия работает, с малышом сидит няня.

— Нянечка с нами не постоянно, а два-три раза в неделю, когда я выхожу на работу. Услуги нянечки в Могилеве стоят около 5 рублей в час, в месяц у нас уходит 300 рублей, моя зарплата компенсирует эти затраты. Девушка, которая сидит с нашим сыном, не чужой для нас человек, когда-то она была воспитателем нашей старшей дочери в детском саду.

Когда сыну исполнилось 19 дней, молодая мама уже вышла на работу.

Так получилось, потому что, ещё будучи беременной, Анастасия наперед записала клиентов. Няню нашла заранее.

Когда привлекают нянечку, она сидит с грудным сыном Анастасии и ещё встречает её старшую дочку со школы. В доме установлено видеонаблюдение, и няня в курсе, что у родителей всегда есть возможность понаблюдать за происходящим в их доме. Но Анастасия говорит, что они с мужем ни разу не смотрели трансляцию с домашних камер.

Муж Анастасии одобрил её желание рано выйти на работу. Он достаточно зарабатывает сам — жена вполне могла бы и не работать, но ей самой очень хотелось быть не только домохозяйкой.

— Я очень люблю то, чем занимаюсь, и сидеть дома мне сложно, это во-первых. Во-вторых, в моей сфере, как и во многих других, есть конкуренция, и если выпасть хотя бы на год, клиенты разбегутся, а навыки растеряются. Сейчас младшему два с половиной месяца, он просыпается по четыре раза за ночь, у меня жуткий недосып. Если ребёнок психует, плачет, его не уложить спать, то у меня опускаются руки. Работа даёт мне силы, на ней я расслабляюсь. А когда возвращаюсь домой, то чувствую, как люблю свою семью — мужа и детей.

Анастасия работает в режиме «один рабочий день — два выходных», поэтому успевает заниматься и ребёнком, и домом.

— Вы бы смогли так работать без нянечки?

— Нет, 100% нет.

По мнению Анастасии, раньше времени из декрета возвращаются те мамы, которые любят свою работу. Те, кому не нравится их работа, вполне могут прожить на ежемесячное пособие от государства.

История Татьяны. Работает с вечера и до ночи, когда ребёнок спит

До 21:00 Татьяна — обычная мама-декретница: гуляет с сыном на улице (сейчас ему 1 год и 9 месяцев), сидит с ним в песочнице, водит малыша на развивающие занятия. А когда ребёнок ложится спать в 9 вечера, она становится сотрудником рекламного агентства.

Татьяна вышла на работу, когда её ребёнку исполнилось 9 недель.

— Я сама не ожидала, что стану так рано работать. Моё психологическое состояние после рождения ребёнка было непонятным: не сказать, что это была послеродовая депрессия, хотя, может, это была именно она. Меня накрыло, мне нужно было как-то отвлечься от материнских процессов.

На Татьяну особенно давило понимание, что «села на шею» своему мужу. Он хорошо зарабатывает, но ей не давала покоя мысль о финансовой зависимости.

Потом оказалось, что в компании увольняется сотрудник, и Татьяне можно выйти на 0,5 ставки его заменить. Она согласилась, ей вполне удалось совмещать работу и материнство.

Чёткого рабочего графика у молодой мамы нет. Сначала она строила свою работу так: ждала 18:00, когда с работы вернётся муж. После ужина, ближе к 19 часам, он мог позаниматься ребёнком, а Татьяна садилась за ноутбук и начинала работать. И так до полуночи, потому что приходилось то и дело отвлекаться на ребёнка. Первое время всё удавалось, а потом ребёнок стал требовать слишком много маминого внимания: мог залезть к маме на руки или попросить, чтоб она его покачала на ноге. Погружаться в работу уже стало невозможным.

Поэтому стратегию поменяли.

Теперь муж Татьяны укладывает ребенка спать в 21:00 (раньше ребёнок засыпал чаще с мамой), и она может спокойно работать. Бывает, что нужно выйти в офис или поучаствовать в рабочем созвоне в период с 9:00 до 18:00, в таком случае муж Татьяны отпрашивается с работы и едет домой сидеть с ребёнком. В принципе, он с самого начала добровольно, без упрашиваний, помогал с сыном: готовил смесь, купал ребёнка, гулял с ним. Он сразу хорошо отнёсся к идее Татьяны выйти на работу.

Как молодая мама выдерживает такую нагрузку? Ведь работа заканчивается в час ночи, а сын просыпается в 8 утра. В принципе, выдерживает нормально — говорит, что секрета успеха нет, она получает энергию от понимания, что может что-то делать сама.

История Надежды. В декрет отправился муж

Надежда работает ведущим программистом и вместе с мужем растит сына, которому сейчас 9 месяцев. Она один из ключевых сотрудников на проекте в ИТ-компании, поэтому ей предложили после рождения ребёнка выйти хотя бы на неполную ставку. Она согласилась и стала работать на дому.

Малышу на тот момент исполнилось 5 недель.

Всё получилось, тем более Надежда любит свою работу.

Одной из причин раннего выхода на работу стали неприятности на работе у мужа — в компании ввели сдельную форму оплаты, при которой терялась часть заработной платы. Из-за этого возник вопрос: а как платить за кредитную квартиру? Поэтому решили: Надежда попробует работать на полную ставку, а муж официально отправится в декрет.

Надежда должна отработать 8 часов в день. Учитывая, что она отвлекается на кормления и укладывает ребёнка спать два раза в день, она работает в период с 8:30 до 19:30-20:00 (если считать беспрерывно, это 11–11,5 часов).

Рабочий график Надежды выглядит примерно так:

8:30— 12:30 работа;

12:30–13:00 перерыв на кормление и укладывание ребёнка спать;

13:00–14:00 работа;

14:00—14:30/15:00 перерыв на обед, а если ребёнок уже проснулся, то дополнительно игры с ним;

15:00–17:00 работа;

17:00–18:00 перерыв на ребёнка;

18:00—19:30/20:00 работа.

Во время перерывов молодая мама ставит статус в Skype или пишет в Telegram «Milk time» — коллеги в курсе, это значит, что конкретно сейчас трогать Надежду бесполезно, она не выйдет на связь. Иногда Надежда приезжает в офис — если возникает производственная необходимость.

А муж занимается с ребёнком, причём делает это с удовольствием. Домашние дела супруги стараются делить поровну: оба занимаются уборкой и готовкой. Одно время молодая женщина замечала, что ребёнок лучше реагирует на папу: чаще смотрит ему в глаза, чаще ему улыбается и быстрее с ним успокаивается. Это длилось около месяца, а теперь, кажется, ребёнок реагирует одинаково хорошо на обоих родителей.

— Ночью у нас другая схема, ребёнок спит вместе с нами, рядышком со мной. Раньше я была против такого, я читала, что ребёнок должен спать только в своей кроватке. Первые пять месяцев мне это удавалось, но потом, когда объёмы работы увеличились, стала так уставать, что ночью уже физически не могла подняться и подойти к ребёнку, взять из кроватки и покормить его. Поэтому ребёнок теперь спит со мной, сон малыша стал лучше. Наш педиатр сказала: если мамы нет днём, пускай она будет хотя бы ночью.

Психолог: хорошо, если мама не выходит на работу не из-за финансовой нужды

Психолог Татьяна Левина говорит, что есть мамы, для которых трёхлетний декрет в радость: они могут воспринимать его как возможность убежать от работы, им нравится заниматься домом и ребёнком, их всё устраивает. Есть и те, кому сложно лепить куличики в песочнице, им хочется поскорее вернуться на работу. У разных женщин разные потребности, всех можно понять.

— Если женщина родила ребёнка, это не значит, что её жизнь прекратилась. Хорошо это или плохо — рано выйти на работу из декрета, — зависит от самой мамы и от ребёнка. Что касается мамы: если она решила выйти из декрета раньше, то важно, чтобы работа приносила ей в первую очередь счастье, а не деньги. Если работа маме в удовольствие, а сама мама счастливая, адекватная и надежная, то и ребёнку хорошо. Важно, чтобы мама была внутренне согласна: я имею право выйти на работу до окончания декрета.

Плохо, когда мама выходит из декрета раньше времени из нужды, когда у неё нет другого выхода, ведь она будет нервничать и злиться. Ей может быть сложно полностью отдаваться работе, сложно поддерживать эмоциональную связь с ребёнком.

Что касается ребёнка — ему, по словам психолога, особенно в первый год жизни нужен человек, который покажет: в этом мире безопасно, который будет удовлетворять его потребности, а не игнорировать их. Прекрасно, если этим человеком часть дня будет мама, часть дня бабушка или кто-то другой. Если рядом с маленьким ребёнком есть надёжный взрослый, который относится к нему по-доброму, с любовью, то нет ничего страшного в работающей молодой маме.

Социолог: есть мнение, что женщина должна сидеть дома с детьми, — это не очень хорошо

— Ранний выход из декрета противоречит социальным ожиданиям в определённых кругах. Многие белорусские женщины сами считают себя плохими матерями, если они рано выходят из декрета — ведь зачем тогда рожала? По данным исследования ценностей, 27% белорусов считает, что, если мать работает на оплачиваемой работе, это плохо для её детей, а 52% готовы согласиться с тем, что работа — это хорошо, но на самом деле женщина хочет быть дома с детьми. То есть в нашем обществе встречается мнение, что женщина должна растить детей от их рождения и до школы, — говорит социолог Елена Артеменко-Мельянцова.

Такие социальные устои приводят к дискриминации женщин на рынке труда, и у бизнеса есть объяснение того, чтобы не брать на работу девушек и молодых женщин детородного возраста. Например, некоторые компании не хотят вкладываться в обучение сотрудницы, которая всё равно потом выпадет из рабочих процессов на три года. Несмотря на то, что расходы на пособия при рождении ребёнка ложатся на ФСЗН, изначально выплату должно сделать предприятие из своих средств, позже оно получит компенсацию. Если компания маленькая, то крупные выплаты при рождении ребёнка сотруднице могут в моменте подорвать финансовое положение организации.

— Есть экономические данные, которые показывают: после выхода из трехлетнего отпуска по уходу за ребёнком белорусские женщины теряют около 14% зарплаты. В ИТ-секторе даже проводили исследование: на одних и тех же позициях в Беларуси женщины могут получать на 15% меньше, чем мужчины. Из-за существующей дискриминации женщин на рынке труда остро стоит вопрос об их длительном пребывании в «декрете» — он только усиливает эту дискриминацию.