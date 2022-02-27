У скольких случчан есть родственники в Украине и России. Итоги

Подписчик нашего телеграм-канала «Слуцкая телега» подсказал тему, чтобы спросить у читателей «Кур’ера»: «Есть ли у вас родственники в Украине или в России?».

Судя по дискуссиям на наших страницах в соцсетях, в связи с военными действиями случчане переживают за своих родственников или получают от них информацию о происходящем или о том, как их родные из Украины и России относятся к войне.

Насколько многих происходящее касается через призму родственных отношений, смотрите в итоговой инфографике (проводилась на наших страницах в ВК, ОК и Телеграме).

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Есть ли у вас родственники в Украине или в России?

Нет 28%

Да, есть в России 25%

Да, есть в Украине 22,5%

Да: и в России, и в Украине 20,5%

Я россиянин / украинец, живу в Беларуси 1,5%

Другое (в комментариях) 2,5%

Проголосовали 575 человек (с 15 часов 26 февраля до 12 часов 27 февраля — «Слуцкий Курьер» (vk.com/kurjer), «Новости Слуцка» (ok.ru/slutsk), «Слуцкая телега».