Проходит основной день голосования по изменению Конституции Беларуси. 7 пунктов

В Беларуси начался основной день референдума о внесении изменений в Конституцию страны. С 22 по 26 февраля проходило досрочное голосование. Сегодня участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.

1. В бюллетене для голосования только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

2. Решение, принятое на референдуме, вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации.

3. В целом по стране в списки для голосования включено 6 818 948 граждан страны (это на 26 тысяч меньше, чем на президентских выборах 2020 года).

4. По всей стране сформировано 5,5 тысячи участковых комиссий, списков членов которых в общем доступе нет.

5. В Слуцке и районе работают 57 участков для голосования, из них 29 – в самом городе.

6. Участки за пределами Беларуси решили не открывать.

7. Наблюдателей от ОБСЕ на голосовании нет.