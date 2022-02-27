Люцифер, Клеопатра, Цезарь и Македонский. Как известные полководцы, художники, персонажи мифов и легенд выглядели бы в реальной жизни. Много фото

Искусственный интеллект помогает бразильскому художнику Хидерли Диао превращать изображения известных исторических деятелей в современные портреты. Энтузиаст создаёт настолько реальные портреты исторических деятелей, словно он запечатлел их на современную фотокамеру, пишет «Код Дурова».

В своих работах Диао показывает, как известные полководцы, художники, персонажи мифов и легенд выглядели бы в реальной жизни. Уникальные портреты бразилец делает на основании сохранившихся картин и статуй. Он подбирает фото людей, которые похожи на исторических личностей. Затем накладывает их на изображения исторических персонажей с помощью нейросети Artbreeder, затем дорабатывает полученный результат в FaceApp.

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Ранее Хидрели Диао при помощи нейросети показал, как персонажи известных мультфильмов выглядели бы в современном мире. Наиболее сложной была его работа с героями «Симпсонов».