В Японии откроется первая киберспортивная школа для старшеклассников. Тут будут не только игры

В 2022 году юные японские старшеклассники смогут поступить в новую специализированную школу, которую уже называют «киберспортивной школой». Она будет работать при поддержке киберспортивного подразделения телекоммуникационного гиганта NNT, а также киберспортивной команды, которой владеет Tokyo Verdy, пишет Shazoo.

Школа располагается в модном районе Сибуйя (Shibuya), который особенно известен своим перекрёстком — его можно увидеть в сотнях фильмов, игр и аниме. Интерьер школы выполнен в индустриальном кибер-стиле и совершенно не похож на типичные японские школы.

В школе будет 40 компьютеров Galleria XA7C-R37, оснащённых Intel Core i7-11700 и Nvidia GeForce RTX 3070. Пока не сообщается, в какие именно игры смогут играть ученики, но указаны жанры: шутеры от первого и третьего лица, стратегии и MOBA.

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В школе будут специальные учителя, приглашённые киберспортсмены и другие представители индустрии, чтобы давать советы ученикам.

Но тут будут не только игры. Программа включает типичный школьный курс, однако планируются и индивидуальные программы для тех, кому с трудом даётся привычное образование.

На сайте школы указано, что выпускники смогут пойти в разные области — от VR-ютуберов до игровых сценаристов, дизайнеров, программистов и другие профессии, связанные с играми. В том числе стримеры и профессиональные геймеры.