Что такое SWIFT и чем грозит его отключение жителям

Что это такое?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — международная организация, контролирующая крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Этой системе — как самой безопасной, быстрой и дешевой — доверяет почти 11 тысяч организаций более чем в 200 странах.

SWIFT это просто система связи между банками. Например, вы хотите снять 10 рублей и купить хлеб. Эти 10 рублей есть на вашем счете в банке, а банкомат, например, вы хотите использовать от другого банка. В этом случае банк передаст по системе SWIFT письмо другой банк, в котором напишет: «Все хорошо, у этого человека есть 10 рублей, мы потом тебе их вернём, а пока отдай ему их сейчас». И банкомат другого банка даст вам денег.

Все банки так общаются?

Нет. Есть много альтернативных каналов связи. Например, внутри России в последние годы SWIFT стал замещаться своими системами. Еще пять лет назад SWIFT проводил 80% всех платежей внутри страны, сейчас 20%.

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Отключат ли доллар?

Нет, валюты никак не связаны со SWIFT.

А международные расчёты? Там только SWIFT?

Нет, банки могут договариваться напрямую и открывать счета за границей. Это будет дороже. Или, например, часть российских банков это сделать не могут, потому что на них наложены санкции. Платежи будут идти медленнее. Заплатить за импортное сырье или получить деньги за свои товары и услуги компаниям будет сложнее. Это вызовет задержки в поставках и рост цен. Для небольших частных переводов есть Visa и Mastercard.

Когда заблокируют SWIFT все мои Visa и Mastercard закроют и надо переходить на карту Мир?

Нет. Эти системы не связаны со SWIFT и работают независимо. Они тоже могут уйти с рынка, но это будет большой удар для этих компаний — самостоятельно они это сделают только по прямому указанию властей США. Пока в санкциях они даже не упоминаются

Из-за запрета SWIFT доллары подорожают?

Никто не знает, поскольку сейчас в той же России монетарные власти проводят валютные интервенции и сжигают в топке большое количество валюты. Поэтому курс стабилен. Всё зависит от того, как долго и в каких объемах будет происходить это сжигание. Если война в Украине продлится недолго, то со временем ситуация стабилизируется и ЦБ РФ с рынка уйдет. Если война затянется, а ЦБ прекратит интервенции, то это может привести к мгновенной девальвации российского рубля. Накопленные резервы у монетарных властей огромны. Поэтому жечь деньги они могут долго.

Кто решает, отключать ли Россию от SWIFT?

Совет Европейского союза. SWIFT — европейская компания, она подчиняется европейским законам. В истории пока есть только один случай отключения от SWIFT в рамках международных санкций — это произошло с иранскими банками в марте 2012 года.

По мотивам «Настоящий Лентач» и «Медуза«