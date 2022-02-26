Случай вандализма в музее в 1985-м. Как белорус спас Эрмитаж от беды и остался неизвестным

15 июня 1985 года литовец Бронюс Майгис совершил акт вандализма в Эрмитаже: он вылил на картину Рембрандта «Даная» банку с кислотой и два раз ударил полотно ножом. Майгиса быстро задержали и вскоре признали психически больным, отправив на принудительное лечение. Картиной занялись лучшие реставраторы Союза, но даже при таком раскладе на восстановление ушли долгие 12 лет. С 1997 года работу знаменитого художника защищает толстый слой лака, напоминающий бронированное стекло. Во всей этой истории судьба вандала прослеживается очень чётко, в отличие от рискнувшего своей жизнью посетителя, предотвратившего полное уничтожение шедевра. А ведь это был наш земляк Василий Клешевский, делится Onliner.

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Только познакомился с искусством — и тут же спас мировой шедевр

Василий Клешевский родился в Копыле в 1954 году. Собирался поступить в сельхозакадемию вместе с товарищем. Поступил, но один. Через день в знак солидарности забрал документы и ушёл работать на завод. Затем пошёл на службу в минскую милицию, где ловил воришек, алкоголиков и усмирял буйных соседей. Он был совершенно далёк от искусства. Говорит, история с Эрмитажем ничем не примечательнее, а то и скучнее, чем поиск угнанных «Жигулей».

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В Союзе у Василия Васильевича была привилегия — бесплатный билет на поезд, чем он в последние два дня своего отпуска, проведённого в труде на даче с тёщей, и воспользовался. Он поехал в Ленинград культурно просвещаться. План был такой: познакомиться с глубинами метрополитена, посетить Кунсткамеру, музей Революции, найти место для ночлега, купить суперклея по просьбе соседа и увидеть своими глазами знаменитый на весь мир Эрмитаж. Дел и так невпроворот, а тут тебе ещё и вандал, Рембрандт, история…

— Раз в год, идя в отпуск, я мог бесплатно отправиться в любую точку СССР по железке. До Ленинграда я добрался вечером 14 июня. Это сейчас гостиницы пустуют, а тогда с местами были проблемы. Я пришёл на Витебский вокзал, там отметился у дежурного, благо голову не дурили, сразу и на убытие штамп поставили. Там же ребята подсказали: чтобы не стоять в очередях в Эрмитаж (они и тогда были огромными), нужно прийти пораньше и пристроиться к иностранным туристам, которые на экскурсию приехали. Прикид-то у меня нормальный был!

В тот вечер Василий ознакомился с ленинградским метро и заночевал на том же Витебском вокзале, в комнате досуга. Утром умылся, побрился и оставил саквояж в камере хранения. С собой взял только зонт: белорусу ли не знать, какая погода на болоте. И хотя в Эрмитаж со своим зонтом нельзя (да и вообще с чем-либо своим), Василий уж очень сильно не хотел идти в гардероб и спрятал зонт за пазухой. Его план сработал: пристроившись к иностранцам, он проник внутрь и начал испытывать культурный шок.

— Там залов, этажей этих! Я быстро глянул на картины, живопись меня тогда не очень интересовала: сами понимаете, деревенский парень приехал. Почти во всех залах на пуфиках сидели интеллигентные бабульки в полусне. Но Рембрандта и «Золотой зал» должен сторожить охранник. Что-то они намудрили в тот день, сержант то ли в туалет вышел, то ли попить, но охраны я не застал.

В зале Рембрандта было два человека: белорус Василий Кулешов и литовец Бронюс Майгис.

История жизни Майгиса началась в 1937 году в деревне Альнес (Литовская ССР). Он окончил четыре класса, а его отца расстрелял НКВД за дезертирство, когда мальчику было 7 лет. В старшем возрасте он перебрал кучу профессий, но так и не нашёл себя: бывал и на шахтах, где килограммами воровал взрывчатку, и на фабрике дрожжей, откуда стащил ведро серной кислоты, и на радиотехническом заводе, где испортил зрение. Однако пенсию по инвалидности он так и не получил, а на постоянные жалобы начальники сочиняли отписки. Соседи характеризовали его как замкнутого, начитанного и религиозного человека.

День рождения «литовского Герострата» Вообще, Майгис в тот день не должен был попасть в Эрмитаж. Мужчина метил в Москву, но дефицит посчитал иначе: билетов до столицы просто не было. Так утром 15 июня литовец попал в Эрмитаж, где сразу же спросил у сотрудников: «Какая картина самая ценная?» Те, ничего не подозревая, указали на «Данаю». В зале Рембрандта они и встретились. — Мне тогда 30 лет было, а ему под 50, но внешне мужчина выглядел хорошо. Одет был в серый костюм, под которым был спортивный. Он стоял возле «Данаи» ко мне спиной, перед ограждением. Я подумал, что ещё успею её посмотреть, а пока поглазею на остальные картины по часовой стрелке. Тут Майгис достаёт нож, обычный такой, кухонный, заступает за ограждение и делает удар. Картина сама по себе большая, почти 2 метра, тяжелая, из-за чего под полотном установили деревянную конструкцию. Нож пробил слой масла, но попал в эту перекладину. Он делает второй удар — нож снова застревает. Происходило всё быстро, и он, кажется, так увлёкся, что меня не заметил. Главное, что он дождался, пока выйдет охранник. Как он доставал эту стеклянную банку с кислотой, я не вспомню — скорее всего, пронёс под костюмом, как я зонт. Переложив нож в левую руку, он выплеснул содержимое банки прямо в центр картины. Цвета на ней сразу поменялись, она начала пузыриться, но не шипела, как многие писали, — просто потекла. Мое внимание привлёк именно звук стука капель о паркет. Я тогда подумал: неужто вода где-то течёт? Оцениваю обстановку, вижу нож, как утекает «Даная» — и действую без колебаний. Его взгляд был прикован к картине, а я в это время подкрался сзади, выбил нож, припер Майгиса к стенке и стал обыскивать. Он не сопротивлялся, только платком вытирал правую руку: наверное, пару капель кислоты попало. Я спросил его: «Ну что, гад, отличиться захотел?» Он ответил: «Теперь всё». Больше он не вымолвил ни слова. Неужели «Данаю» хотели взорвать? При обыске Клешевский обнаружил на поясе Майгиса подозрительный предмет, напоминавший плоский фонарик, завёрнутый в белую бумагу с отверстием. В левой штанине спортивных трико, которые был надеты под добротный серый костюм, обнаружилась аммоналовая шашка. Как выяснилось, Майгис принёс с собой ещё и взрывное устройство. — Он запал не вставил в устройство — это я понял, так как точно таким же порошком лёд на речке взрывал. Обыскал я его, прижал к стене, и тут заходят две женщины. Одна, увидев нас, закричала: «Помогите!» Прибежал тот самый охранник, понял, что к чему, и по телефону с диском, что был рядом, кому-то позвонил. Сказал: «Подойдите, «Данаю» облили кислотой». Прибегают четыре человека, хватаются за головы, паникуют, ну а мне там и делать нечего: литовца задержали, картину сняли и положили на пол, зал перекрывают, какая-то неразбериха — я и ушёл. Никаких моих данных они даже не спросили, что странно: а как же следствие? И самое интересное, что мне никто не верил, что картину облили кислотой. Пришёл я на вокзал, там посмеялись, говорят: там же охрана, её сторожат, как Ленина. И ничего не докажешь. Если в газете не написано, тебе не поверят. Через два-три дня упомянули, что картину облили кислотой, я уже в Минске был. Тогда-то и понял, что сглупил: нужно было оставаться. Опоздал бы на день из отпуска, но за такое меня бы простили! Но в новостях про отсутствие охранника никто не говорил, а я сдавать его не хотел, понимал: там же следствие, ему так и так прилетит. Один вопрос задать: «Что ты делал, когда он перешагнул ограждение?» — и всё, сержанта вычислят. Так Василий Васильевич ушёл в тень, зато вовремя вернулся из отпуска. Ну и клея соседу купил — это куда важнее почестей. Как восстанавливали картину Работники сняли полотно со стены зала, облили водой для минимизации эффектов поражения и отправили на реставрацию. 16 июня 1985 года искусствоведы, реставраторы и художники музея, а также привлечённые сотрудники художественных факультетов МГУ имени Ломоносова на совещании оценили ущерб полотну: было испорчено 27%. Картину без промедления передали на восстановление, но специалисты всё равно боялись, что она иссохнет до основания и будет разъедена компонентами серной кислоты. Реставрация «Данаи» длилась долгих 12 лет. Так как работы было много, часто между художниками возникали споры. Кто-то вообще предлагал оставить всё как есть: мол, в противном случае от Рембрандта на полотне вообще ничего не останется. Реставраторы Эрмитажа тонировали только отдельные повреждённые места, нарушавшие общую целостность картины. Восполнение утрат проводилось в традиционной для Эрмитажа технике масляной живописи (идентичной подлиннику) на слое лака, разделяющем авторскую живопись и реставрационные тонировки. Во многом картину удалось восстановить из-за уникальной манеры Рембрандта: для покрытия картины он использовал много масла — как раз оно в какой-то степени и защитило шедевр от серной кислоты, красочный слой и грунт картины не были утрачены полностью.