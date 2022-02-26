«Я разочарована тем, что не смогла встретиться с ним на судебном процессе». Преступления сексуального характера двух друзей закончились их самоубийствами в тюрьме

На прошлой неделе в парижской тюрьме Санте нашли тело 75-летнего Жан-Люка Брюнеля — модельного агента, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетних старше 15 лет. Брюнеля также подозревали в том, что он находил сексуальных партнёрш для своего друга, американского финансиста Джеффри Эпштейна. Тот в 2019 году оказался в тюрьме по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и покончил с собой. Брюнель тоже совершил самоубийство — как и Эпштейн, он повесился, пишет «Медуза».

Жан-Люк Брюнель начал работать модельным агентом в 1970-х и сделал успешную карьеру: был владельцем агентств Karin Models во Франции и MC2 в США, а также совладельцем американского агентства Next Model Management. Брюнель утверждал, что именно он «открыл» актрис и моделей Монику Белуччи, Миллу Йовович, Кристи Терлингтон. Его агентство MC2 — предполагаемым инвестором которого был Эпштейн — до своего закрытия в 2019 году представляло таких известных моделей, как Кэндис Свейнпол и Марина Линчук.

Брюнеля много лет обвиняли в сексуальном насилии. В 1988 году американский телеканал CBS нашёл несколько моделей, которые рассказали, что Брюнель принуждал их к сексу с ним самим или с другими мужчинами. Сооснователь модельного агентства DNA Models Жером Боннуврие говорил в книге 1995 года «Модель. Грязный бизнес прекрасных женщин», что Брюнель «любит наркотики и тихие изнасилования». Основатель модельного агентства Elite Model Management Джон Касабланкас в той же книге говорил, что Брюнель должен сидеть в тюрьме.

Реклама

С Эпштейном Брюнель, как сообщается, познакомился ещё в конце 1980-х — через его подругу, светскую львицу Гилейн Максвелл, которую в конце 2021 года признали виновной в склонении девочек к сексу с Эпштейном. Брюнеля назвали одним из ближайших знакомых Эпштейна: с 2000 года он около 20 раз летал на его частных самолётах, жил в его квартире и около 70 раз навещал его в тюрьме, когда в середине 2000-х Эшптейна впервые обвинили в сексуальных преступлениях.

Бывшая сотрудница MC2 Мартиса Васкес, работавшая в агентстве в 2003-2006 годах, рассказывала, что Брюнель искал молодых девушек (по словам Васкес, среди них были в том числе 13-летние) в Европе, Южной Америке и постсоветских странах. Наиболее привлекательных из них, по словам Васкес, привозили в квартиру Эпштейна в Нью-Йорке и «одалживали» состоятельным мужчинам по цене до 100 тысяч долларов за ночь. Если девушки отвергали приставания, им не платили.

Вирджиния Джуффре — женщина, обвинявшая Эпштейна в том, что он спал с ней и «одалживал» своим влиятельным друзьям, включая британского принца Эндрю (недавно Джуффре и Эндрю достигли досудебного соглашения по этим обвинениям) — в 2015 году утверждала, что Брюнель находил для Эпштейна и его знакомых девушек из небогатых стран и заманивал их в США обещаниями модельной карьеры и большого заработка. Эпштейн, по словам Джуффре, хвастался ей, что переспал с более чем тысячей «девочек Брюнеля».

В том же 2015 году, на фоне шумихи в прессе из-за заявлений Джуффре и других жертв Эпштейна, Брюнель подал на финансиста в суд. Он утверждал, что оказался вовлечён в скандал вокруг Эпштейна и потерял из-за этого миллионы долларов, поскольку его агентству MC2 стали отказывать в контрактах. Свою причастность к действиям Эпштейна Брюнель отрицал. Но в августе 2019 года — вскоре после самоубийства Эпштейна — во Франции началось расследование против Брюнеля. Его задержали в декабре 2020-го, когда он пытался улететь в Сенегал.

«Это то, чего потерпевшие ждали много лет, некоторые — более 30 лет», — так арест Брюнеля комментировала адвокат Анн-Клер Лежен, представляющая интересы нескольких его предполагаемых жертв. Новость о смерти Брюнеля она назвала «ужасной», отметив, что он унёс с собой «много секретов». Бывшая модель Тизия Гюйсман, обвинявшая Брюнеля в изнасиловании, заявила, что разозлилась из-за его самоубийства: «Всё это должно было завершиться в суде». Вирджиния Джуффре (она называла Брюнеля в числе мужчин, с которыми ей приходилось спать во время связи с Эпштейном), написала в твиттере: «Я разочарована тем, что не смогла встретиться с ним на судебном процессе, но рада, что в прошлом году лично дала показания, чтобы его оставили в тюрьме».

Адвокаты Брюнеля выразили мнение, что его суицид был вызван «не чувством вины, а глубоким чувством несправедливости». Смерть Брюнеля, не признававшего свою вину в сексуальных преступлениях, стала трагедией 75-летнего человека, «раздавленного медиа и судебной системой», добавили они.

Семья Гилейн Максвелл, которая ждёт приговора в тюрьме в Нью-Йорке, выразила опасения из-за её безопасности. «Ещё одна смерть через повешение в тюрьме строгого режима. Моя реакция — полный шок и недоумение», — заявил брат Гилейн Иэн Максвелл. Он добавил, что у его сестры нет суицидальных мыслей.