Белорусских автомобилистов ожидает ряд новшеств. Уже изменилась стоимость услуг диагностических станций, в скором времени на дорогах заработают камеры слежения за сред­ней скоростью, а забронировать время и дату техосмотра можно будет по мобильнику.

Как сообщает УП «Белтех­осмотр», с 1 января выросла стоимость услуг по техосмотру. К примеру, техосмотр стандартной бензино­вой легковушки, согласно тарифам «Белтехосмотра», обойдётся в 34 рубля 50 копеек, дизельной — 35 рублей 20 копеек, внедорожника, работающего на бензине, — 36 рублей 10 копеек, на дизеле или газе — 37 рублей 90 копеек. Грузовика (до 12 тонн) — 51 рубль 30 копеек.

Выдача самого разрешения на допуск к участию в дорожном движении — 9 рублей 60 копеек (ранее — 8 рублей 70 копеек).

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Как сообщил «Кур’еру» Олег Бессонов, руководитель Слуцкой диагностической станции №80 УП «Белтехосмотр», сейчас на станции нет очередей на техосмотр.

«И если случчане хотят сэкономить время и нервы в будущем, то они как раз могут пройти процедуру в эти дни, — добавил он. — Оплатить услугу можно прямо на месте с помощью мобильного телефона по ЕРИП через онлайн-банкинг».

У водителей-физлиц две обязательные процедуры при прохождении техосмотра, у юрлиц и ИП их больше. Те, кто занимается перевозками пассажиров и грузов, в том числе должны проходить процедуру ЕКМТ — это требования к техническому и экологическому состоянию транспорта. Её стоимость — 42 рубля. Также юрлицам и предпринимателям выдаётся международ­ный сертификат техосмотра, его цена — 21 рубль 30 копеек. Оформление электронного паспорта ТС (вместо бумажного) — 29 рублей.

Заработают камеры средней скорости

О нововведении говорят давно, более двух лет камеры средней скорости работали в пилотном режиме — например, на трассе М1 и на выезде из Минска в районе Партизанского проспекта. Уже скоро начнётся полноценная работа со всеми вытекающими («письма счастья» и штрафы). «Средняя скорость определяется как отношение пройденного пути ко времени его прохождения, зафиксированного оборудованием в начале и в конце контролируемого участка», — сообщили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Расположение участков контроля определяет ГАИ. Участки контроля будут обозначать знаками: «Начало участка контроля средней скорости движения ТС» и «Конец участка контроля средней скорости движения ТС». Данные о фактах пре­вышения установленной скорости будут передаваться в ГАИ для принятия решений о наказании согласно Административному кодексу.

Что касается фиксирования камерами автомобилей без техосмотра,

то, как утверждают специалисты «Белтехосмотра», в скором времени они заработают. Но точной даты пока не сообщается. Известно, что камеры будут не стационарные, а так называемые «треноги», они будут устанавливаться в разных местах.

Дистанционный техосмотр

Недавно у белорусских автомобилистов появилась возможность пройти техосмотр дистанционно. Но только пока на одной минской диагностической станции и в тестовом режиме.

Всё проходит так: работник станции приезжает, забирает автомобиль, оформляет договор, осматривает авто и фиксирует его текущее состояние. Сама услуга стоит 195 рублей. Плюс надо оплатить контрольно-диагностические работы и регистрацию с оформлением разрешения на допуск к участию в движении. В общей сложности — 238 рублей 20 копеек.

Забронировать техосмотр можно будет по мобильнику

Скоро «Белтехосмотр» представит мобильное приложение, в котором можно будет забронировать дату и время ТО. Сейчас на сайте «Белтехосмотра» (gto.by) работает онлайн-запись: нужно выбрать диагностическую станцию, оставить свои данные, уточнить дату и время и пройти всю процедуру за 20 минут.