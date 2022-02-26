Более чем для четверти пациентов, перенёсших ковидную пневмонию, через три месяца после выписки из стационара характерны признаки тревоги или депрессии. Это зафиксировали учёные Тюменского государственного медицинского университета и Тюменского кардиологического научного центра, изучая распространённость признаков стресса и сердечно-сосудистой патологии и их связь с качеством жизни, пишет Naked-science.

«У таких пациентов мы увидели низкие показатели физической активности. Причина тому — в большей степени возраст, а ещё наличие сердечно-сосудистой патологии. Влияния тяжести течения Covid-19 на качество жизни мы не выявили, чего не скажешь о психологическом аспекте. Именно под влиянием стресса и нарушений эмоциональной сферы и ухудшается качество жизни», – рассказал заведующий кафедрой медицинской психологии и педагогики Тюменского ГМУ Борис Приленский.

Причём среди пациентов, перенёсших осложнённую пневмонией коронавирусную инфекцию, женщины в три раза чаще испытывают симптомы депрессии в сравнении с мужчинами через три месяца после выписки из стационара. Подобные результаты увидели и другие российские и зарубежные исследователи, объясняя, что для женщин в целом характерен более высокий риск психологических нарушений, которые могут быть связаны со стрессом.

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Подверженность женщин эмоциональным нарушениям и психическим расстройствам, и, как следствие, нарушению социальной адаптации, учёные объяснили влиянием физиологических, психологических и социальных факторов. Женщины, перенесшие Covid-19, сталкиваются с ограничениями из-за недомогания, эмоциональной нестабильности и сфокусированности на болевых ощущениях, проявляющихся в снижении социальной активности.

По данным многофакторного анализа на ухудшение психологического состояния пациентов помимо депрессии влияет стресс. Он запускает нейроэндокринные изменения, приводящие к эмоциональным, когнитивным и поведенческим реакциям. Все они могут быть скорректированы.

«Исследование показало факторы, улучшающие качество жизни и снижающие стресс. Это наличие супруга и регулярная трудовая деятельность», – пояснил Борис Приленский.

Любопытно, но исследование выявило, что брачный статус связан с улучшением показателей только по шкале физическое функционирование. Среди пациентов, состоящих в браке, проявления стресса выражены намного меньше, что подчёркивают важность супружеских отношений как варианта социальной поддержки. Неравнодушие близких повышает устойчивость центральной нервной системы к воздействиям экстремальных внешних условий и влияет на снижение тревоги.

Работа тоже положительно влияет на качество жизни, обеспечивая с том числе эмоциональную стабильность. «Полученные нами результаты отражают меньшее влияние боли на активность пациента и сниженное её восприятие при наличии работы. Это можно рассматривать как вариант переключения с негативных переживаний на деятельность», – пояснил профессор.

Результаты анализа показали, что значения по шкалам физического состояния здоровья при повышении возраста становятся ниже, что отражает ухудшение качества жизни. И это логично: для пациентов пожилого возраста субъективно оцениваемая тяжесть последствий Covid-19 возникает вследствие более тяжёлого течения заболевания и большего числа последующих осложнений. Причина – в возрастном снижении физиологических ресурсов организма, увеличивающим уязвимость к возбудителям инфекционных заболеваний и затрудняющим восстановление.

Помимо этого, учёные зафиксировали взаимосвязь ухудшения физического компонента качества жизни и связанных с ним шкал с количеством сердечно-сосудистых заболеваний. «Другие исследования имеют подобные результаты. Тем не менее, итоги нашего многофакторного анализа свидетельствуют о большем влиянии на качество жизни именно возраста, чем количества сопутствующих заболеваний. Очевидно, что возрастные особенности «воздействуют» двумя путями – как непосредственно способствуя более тяжёлому течению заболевания и более длительному восстановлению, так и опосредованно через более частые и выраженные сопутствующие заболевания», – пояснил Приленский.

Резюмируя вышесказанное, врачи подчеркнули, что снижение физического компонента здоровья и соответствующих показателей качества жизни среди пациентов после Covid-19 связано с наличием хронических заболеваний и в большей степени с возрастными изменениями, чем с тяжестью перенесённого инфекционного заболевания. В исследовании тюменцев участвовали 102 пациента в возрасте от 19 до 84 лет, выводы представлены в журнале «Профилактическая медицина».