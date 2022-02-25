«Сточную канаву прорыли практически на пляже». Случчанин считает, что купаться будет небезопасно

Появление сточной канавы в непосредственной близости от мест купания на пляже взволновало жителя Слуцка Николая. Он считает, что выпуск стоков с автомагистрали непосредственно в реку повредит здоровью и не соответствует санитарным нормам.

«На днях попал в район городского пляжа Слуцка на рыбалку. Что меня поразило, так это свежепрорытая сточная канава, — сказал Николай. — По ней в реку стекает вся грязь с дороги и с обочины: нефтепродукты, свинец от выхлопных газов, остатки противогололёдной смеси, да и ещё бог знает что! А в десяти метрах от этого места — зона купания! Кто разрешил это сделать или это самодеятельность? Сточную канаву прорыли практически на пляже. Мы ведь там купаемся!

Пришёл домой и специально залез в интернет, посмотрел, что на эту тему пишут. Нашёл санитарные правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании». Там конкретно написано: «Сброс сточных вод в зоне рекреации не допускается». Считаю, что санслужба должна проверить это место и пляж».

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Вопрос читателя «Кур’ер» направит в санитарную службу Слуцка. Ответ будет опубликован.

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