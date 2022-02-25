С конца октября прошлого года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.

Стоимость некоторых социально значимых товаров зафиксирована 24 февраля.

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Список некоторых социально значимых товаров, на которые действует 10%-ная скидка

Наименование товара Стоимость, рублей (16.12.2021) Стоимость, рублей (20.01.2022) Стоимость, рублей (24.02.2022) свинина на кости (1 кг) 8,99 не было в наличии 8,99 голень цыплёнка-бройлера (1 кг) 5,89 5,89

5,89

молоко Complimilk 3,2% (1 л) 1,47 1,49 1,5 сыр «Российский молодой» (1 кг) 16,18 14,51 не было в наличии масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 5,45 5,19 4,99 (с социальной скидкой — 4,49 ) масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) 2,97 3 3,05 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) не было в наличии 3,05 3,07 (с социальной скидкой — 2,76 ) хлеб «Сафийский» / «Заводской» (0,8 кг) 1,13 не было в наличии 1,14 (с социальной скидкой — 1,03 ) сахар-песок, Слуцк (1 кг) 1,68 1,68 1,72

* — подорожало, ** — подешевело

За месяц подорожали молоко, сливочное масло, куриное яйцо (но по социальной скидке подешевело) и сахар. А вот подсолнечное масло подешевело на 20 копеек.

Напомним, что с 1 января этого года МАРТ больше не регулирует цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп.

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