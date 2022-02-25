С конца октября прошлого года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.
Стоимость некоторых социально значимых товаров зафиксирована 24 февраля.
Список некоторых социально значимых товаров, на которые действует 10%-ная скидка
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (16.12.2021)
|Стоимость, рублей (20.01.2022)
|Стоимость, рублей (24.02.2022)
|свинина на кости (1 кг)
|8,99
|не было в наличии
|8,99
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|5,89
|5,89
|5,89
|молоко Complimilk 3,2% (1 л)
|1,47
|1,49
|1,5
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|16,18
|14,51
|не было в наличии
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|5,45
|5,19
|4,99 (с социальной скидкой — 4,49)
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г)
|2,97
|3
|3,05
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|не было в наличии
|3,05
|3,07 (с социальной скидкой — 2,76)
|хлеб «Сафийский» / «Заводской» (0,8 кг)
|1,13
|не было в наличии
|1,14 (с социальной скидкой — 1,03)
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|1,68
|1,68
|1,72
* — подорожало, ** — подешевело
За месяц подорожали молоко, сливочное масло, куриное яйцо (но по социальной скидке подешевело) и сахар. А вот подсолнечное масло подешевело на 20 копеек.
Напомним, что с 1 января этого года МАРТ больше не регулирует цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп.
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