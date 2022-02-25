Почему на окраине Слуцка женщина сидела на обочине и плакала

Странную картину я увидел, когда ехал утром 23 февраля в Слуцк.

Окраина Слуцка, район льнозавода. Увидел женщину, сидевшую на обочине. Мне показалось, что она плакала. Подошёл, оказалось, что она действительно плачет над лежащим перед ней телом кота. Как оказалось, его сбила машина. Женщина была безутешна…

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