«Я просила его забрать, вернуть назад!» Подарок на день рождения поверг случчанку в шок

Пенсионерка Лидия получила от дочери на день рождения дорогого породистого щенка. Она была в шоке, ведь он ей оказался абсолютно не нужен. Женщина отдала собаку знакомой. А дочь обиделась и не разговаривает с матерью. Стоит ли делать живой подарок? Ситуацию разбирает психолог Марина Чижик.

С выходом на пенсию стала меньше двигаться

«Недавно мне исполнилось 60. Распрощалась с работой, решила поберечь здоровье. Прошёл год, за это время я расслабилась, поправилась, стала несобранной какой-то. Пожаловалась дочери как-то, что не хватает движения, общения, а организовать себя сама не могу.

Дочь согласилась, что я поправилась. По её словам, я «распустила» себя. «Мама, я что–нибудь придумаю», — сказала она. Но я никак не думала, что её обещание обернётся такой выходкой.

Реклама

Неожиданный подарок

Дочь пришла на мой день рождения. Как сейчас помню: дверь открывается, стоит она на пороге, внуки, зять, а в руках корзинка. А там — собака с бантиком. Она вручает её мне со словами: «Теперь ты будешь и гулять чаще, и с людьми общаться». Я была в шоке! Пыталась улыбаться, но настроение было испорчено.

Испорченный юбилей

Я просила вернуть его, говорила, что у меня никогда не было собак, не знаю, как воспитывать, как ухаживать, заберите назад. Дочь отказалась. «Мама, я месяц щенка присматривала, ты его полюбишь, привыкнешь», — сказала она. Я растерялась. Гости шутили: «Ну вот, тебе ребёнка на старости лет подкинули». Мне было уже не до гостей, хотелось, чтобы все скорее ушли.

«К собаке оказалась не готова»

Дочь дала памятку по уходу за щенком и первую неделю звонила каждый день. А я всю неделю вытирала лужи, слушала лай и скулёж по ночам и с ужасом представляла, что мне теперь ни в больницу лечь, ни в санаторий поехать. Я судорожно думала, куда его пристроить, потому что чётко поняла — не привыкну. Мне эти заботы не нужны. Никакого удовольствия от общения с собакой не получала. Наконец нашла знакомую, которая планировала завести собаку. Этого дорогого щенка отдала ей просто так. Она была счастлива, а я — вздохнула с облегчением.

Конфликт с дочерью

Когда сообщила дочери, что отдала собаку, она обиделась, расстроилась и возмутилась. «Я думала, чтобы тебе было не скучно, чтобы ты гуляла, была не одна, было бы о ком заботиться. Как ты могла так поступить?!» Теперь уже месяц не разговариваем. Я считаю, что она не должна была дарить собаку без моего согласия. Перед собакой слишком много обязательств!»

Собака — не подарок, а живое существо

«Собака, кошка, птица, рыба и другие животные – это не подарок в привычном понимании, а живые существа. Перед тем как подарить, нужно обязательно узнать у одаряемого, хочет ли он такого компаньона в своей жизни, сможет ли о нём заботиться долгие годы, — рассуждает психолог Марина Чижик. — Попытка дочери «расшевелить» мать, вручив ей собаку, — очень необдуманный ход. Действительно, с четвероногим хозяева гуляют в любую погоду, общаются между собой, знакомятся. Но дочь не учла, что маленький щенок для женщины в возрасте — огромная нагрузка, тем более что собаки у неё никогда не было и она не привязана к животным. Причём это ставит под удар не только мать, но и велик риск, что животное окажется на улице. Хорошо, что женщина нашла достойный вариант и отдала собаку в хорошие руки. А многие просто выбрасывают.

Если вы решили подарить «живой» подарок, учтите, что:

Животные — не игрушка, а ответственность и забота.

2. Вы должны быть уверенны, что тот, кому дарите, будет рад и справится.

3. Следует знать вкусы, предпочтения и особенности породы, возраст животного. Кому-то проще приручить взрослое животное, чем растить щенка.

Конечно, мать и дочь помирятся, но ситуацию следует обдумать каждому. Дочери следует посмотреть на ситуацию с позиции матери. Ведь отказ от щенка — это не отказ от подарка дочери и не вызван плохим отношением к ней. В 60 лет взвалить заботу о маленьком существе на свои плечи готов не каждый».

Этот материал написан внештатным автором «Кур’ера». Вы тоже можете стать им! Если вам интересно то, что происходит вокруг, вы коммуникабельны, хотите делиться информацией с тысячами людей, то пробуйте! Неважно, работаете, учитесь или на пенсии — возраст не имеет значения. Редакция поможет вам освоить новые навыки: писать статьи, фотографировать и снимать видео. Звоните по телефону 375 (29) 329 29 34 (life). Или пишите на почту: info@kurjer.info.