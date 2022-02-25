Люди недели: выжила с 95%-ным поражением лёгких, снимают видео в ретро-одежде, восстанавливает старые фото

На этой неделе героями «Кур’ера» стали две сильные женщины, одна из которых выжила после тяжёлого ковида, а вторая в 41 год лечится от СМА и редактирует старые фото. О них и других замечательных людях читайте в нашем обзоре.
Елена Король
Елена Король, дизайнер из Красной Слободы, живёт со спинальной мышечной атрофией. Несмотря на это, она преподавала в онлайн-школе в Беларуси, а 4 года назад переехала в США, где восстанавливает старые фото, творит и лечится «Спинразой».
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Илья Хрипачёв
Илья Хрипачёв и его семья уже много лет выращивают овощи на продажу в деревне Городище. Молодой человек рассказал читателям «Кур’ера», как он, соблюдая простые правила, выращивает крепкую и жизнеспособную рассаду.
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Михаил Николаевич
Михаил Николаевич, дачник из Молотково, уже больше двух лет ждёт, когда устроят пешеходный переход из его деревни в Лучники. Пока что местные жители нарушают правила и рискуют жизнью, перебегая трассу.
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Владимир Амельченя
Владимир Амельченя из Солигорска в 86 лет заболел ковидом и попал в больницу. Там, в отделении, он увидел человеческие страдания и смерть, вспомнил Слуцкую тюрьму и сделал выводы о том, что нельзя полагаться только на ЗОЖ.
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Елена Суряпина
Елена Суряпина заболела ковидом и попала в Слуцкую ЦРБ с 95% поражения лёгких. Она 11 суток провела в реанимации и первые дни питалась через капельницу. Всего в больнице случчанка пробыла 25 дней и осталась благодарна медикам.
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Две Марины
Две случчанки Марины снимают небольшие видео в ретрообразах. Одна Марина выкладывает их в TikTok, где больше 4 000 подписчиков. А другая активно снимается в роликах подруги.
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Евгения Капустина
Евгения Капустина по профессии технолог общественного питания. Но во время декретного отпуска увлеклась фотосъёмкой. На её работах — романтические сюжеты с девушками в развевающихся платьях и дети.
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