На этой неделе героями «Кур’ера» стали две сильные женщины, одна из которых выжила после тяжёлого ковида, а вторая в 41 год лечится от СМА и редактирует старые фото. О них и других замечательных людях читайте в нашем обзоре.

Елена Король

Люди недели: выжила с 95%-ным поражением лёгких, снимают видео в ретро-одежде, восстанавливает старые фото
Фото предоставлено Еленой

Елена Король, дизайнер из Красной Слободы, живёт со спинальной мышечной атрофией. Несмотря на это, она преподавала в онлайн-школе в Беларуси, а 4 года назад переехала в США, где восстанавливает старые фото, творит и лечится «Спинразой».

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Илья Хрипачёв

Люди недели: выжила с 95%-ным поражением лёгких, снимают видео в ретро-одежде, восстанавливает старые фото
Фото: Олеся Белая

Илья Хрипачёв и его семья уже много лет выращивают овощи на продажу в деревне Городище. Молодой человек рассказал читателям «Кур’ера», как он, соблюдая простые правила, выращивает крепкую и жизнеспособную рассаду.

Михаил Николаевич

Люди недели: выжила с 95%-ным поражением лёгких, снимают видео в ретро-одежде, восстанавливает старые фото
Фото: Анастасия Улащик

Михаил Николаевич, дачник из Молотково, уже больше двух лет ждёт, когда устроят пешеходный переход из его деревни в Лучники. Пока что местные жители нарушают правила и рискуют жизнью, перебегая трассу.

Владимир Амельченя

Люди недели: выжила с 95%-ным поражением лёгких, снимают видео в ретро-одежде, восстанавливает старые фото
Фото: Алексей Скрынников

Владимир Амельченя из Солигорска в 86 лет заболел ковидом и попал в больницу. Там, в отделении, он увидел человеческие страдания и смерть, вспомнил Слуцкую тюрьму и сделал выводы о том, что нельзя полагаться только на ЗОЖ.

Елена Суряпина

Люди недели: выжила с 95%-ным поражением лёгких, снимают видео в ретро-одежде, восстанавливает старые фото
Фото предоставлено героиней

Елена Суряпина заболела ковидом и попала в Слуцкую ЦРБ с 95% поражения лёгких. Она 11 суток провела в реанимации и первые дни питалась через капельницу. Всего в больнице случчанка пробыла 25 дней и осталась благодарна медикам.

Две Марины

Люди недели: выжила с 95%-ным поражением лёгких, снимают видео в ретро-одежде, восстанавливает старые фото
Фото предоставлено героинями

Две случчанки Марины снимают небольшие видео в ретрообразах. Одна Марина выкладывает их в TikTok, где больше 4 000 подписчиков. А другая активно снимается в роликах подруги.

Евгения Капустина

Люди недели: выжила с 95%-ным поражением лёгких, снимают видео в ретро-одежде, восстанавливает старые фото
Фото предоставила героиня

Евгения Капустина по профессии технолог общественного питания. Но во время декретного отпуска увлеклась фотосъёмкой. На её работах — романтические сюжеты с девушками в развевающихся платьях и дети.