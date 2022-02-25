Второй год подряд газета «Кур’ер» запускает конкурс «Масленичный блин», посвящённый Масленице. Предлагаем в очередной раз случчанам побороться в кулинарном поединке. Три победителя получат в подарок фирменную продукцию «Кур’ера» и муку и венчик от унитарного предприятия «КХП-Трейд».

Для кого конкурс

• Для тех, кто любит готовить и экспериментировать.

• Для тех, у кого есть фирменные семейные рецепты.

Что надо сделать

1. Испечь блины. Можно с начинкой, можно без, как посчитаете нужным.

2. Креативно оформить их.

3. Принести их в редакцию газеты «Кур’ер» до 3 марта. Адрес: ул.Ленина, 128. Режим работы: с 8 до 17 часов, с 13 до 14 часов – обед. Предварительно необходимо позвонить по номеру (8 033) 318 99 30 (Виктория).

4. Оставить свои контакты для обратной связи.

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Как будут выбирать победителя

В составе жюри будут сотрудники газеты «Кур’ер». Они оценят работы случчан по вкусу и внешнему виду. Из всех участников организаторы выберут трёх победителей, которые получат подарки к Масленице.

Посмотрите, как это было в прошлом году.