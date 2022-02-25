На фоне войны в Украине блогер Блиновская продаёт «марафон» о дружбе. За $173 обещает научить загадывать желания о мире

Блогер Елена Блиновская, известная как создательница «Марафона желаний», на фоне ситуации военной операции в Украине запустила в продажу новый марафон, пишет Anews.com.

Елена, которую не так давно обвинили в инфоцыганстве, решила, что заработать можно прямо здесь и сейчас, и поставила ценник на новый марафон в $173 (485 белорусских рублей в эквиваленте). За эти деньги Блиновская предлагает приобрести марафон о дружбе, чтобы научиться загадывать желания о мире.

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На Блиновскую в Instagram подписано около 6 миллионов человек. Поклонники считают её гуру личностного роста, критики — «инфоцыганкой», которая продаёт доверчивым людям сомнительные секреты счастья.