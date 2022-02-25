Onliner наблюдает, что происходит с белорусскими банками и как ситуация в мире отражается на обычных белорусах.
Технобанк: «Visa ввела ограничения»
Технобанк сообщает, что из-за попадания под санкции их банка-спонсора Банка БелВЭБ у их клиентов также появились проблемы с оплатой по карточкам Visa.
Проблемы с Visa у Банка РРБ
О проблемах при работе с карточками Visa сообщает и Банк РРБ. В банке также ссылаются на ограничения, которые ввела платежная система Visa с 25 февраля в отношении их банка-спонсора — Банка БелВЭБ.
У Банка БелВЭБ проблема с эквайрингом
Банк в пятницу сообщил, что работа карточек Visa у Банка БелВЭБ на территории Беларуси осуществляется в штатном порядке. Специалистами оперативно проведены все необходимые мероприятия для бесперебойного обслуживания клиентов. Также банк приостанавливает отдельные операции по торговому эквайрингу. Подробную информацию обещают дать в контакт-центре банка по телефонам +375 17 209-29-49 или 7209 (с мобильного).
Дабрабыт поднял ставки по валютным вкладам
Под санкции вчера также попали два белорусских госбанка — Белинвестбанк и Банк Дабрабыт. Сегодня Дабрабыт поднял процентные ставки по новым срочным безотзывным банковским вкладам:
- вклады «Хуткi» и «Шчодры» на срок от 2 месяцев теперь можно открыть в долларах под 5,2% годовых, в евро — до 4% годовых;
- вклады «Добры месяц» и «Цудоўны» на срок 35 дней можно открыть в долларах под 2,1% годовых, в евро — под 1,75% годовых.
Белинвестбанк: «520 банкоматов планово загружается наличными»
Судя по сайту Белинвестбанка, никаких проблем из-за санкций у него и не было. Здесь сообщают, что работают в обычном режиме, хоть и столкнулись с большим количеством обращений.
Альфа-Банк: «Не переживайте, ваши деньги в безопасности»
В один из последних санкционных списков США внесли входящий в банковскую группу российский Альфа-Банк. Но это не коснулось Альфа-Банка в Беларуси, для белорусских клиентов ничего не изменится. Ограничения, которые затронули Альфа-Банк России, связаны с тем, что банк «временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций». Там среди прочего рассказали, что не планирует вводить ограничения на снятие наличных.
Приорбанк: «Трудности с проведением операций по карточкам Visa»
Приорбанк сегодня сообщил о трудностях с операциями по картам Visa. По данным банка, примерно к 13.40 работоспособность карточек Visa была восстановлена.