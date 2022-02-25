Onliner наблюдает, что происходит с белорусскими банками и как ситуация в мире отражается на обычных белорусах.

Технобанк: «Visa ввела ограничения»

Технобанк сообщает, что из-за попадания под санкции их банка-спонсора Банка БелВЭБ у их клиентов также появились проблемы с оплатой по карточкам Visa.

Реклама

Проблемы с Visa у Банка РРБ

О проблемах при работе с карточками Visa сообщает и Банк РРБ. В банке также ссылаются на ограничения, которые ввела платежная система Visa с 25 февраля в отношении их банка-спонсора — Банка БелВЭБ.

У Банка БелВЭБ проблема с эквайрингом

Банк в пятницу сообщил, что работа карточек Visa у Банка БелВЭБ на территории Беларуси осуществляется в штатном порядке. Специалистами оперативно проведены все необходимые мероприятия для бесперебойного обслуживания клиентов. Также банк приостанавливает отдельные операции по торговому эквайрингу. Подробную информацию обещают дать в контакт-центре банка по телефонам +375 17 209-29-49 или 7209 (с мобильного).

Дабрабыт поднял ставки по валютным вкладам

Под санкции вчера также попали два белорусских госбанка — Белинвестбанк и Банк Дабрабыт. Сегодня Дабрабыт поднял процентные ставки по новым срочным безотзывным банковским вкладам:

вклады «Хуткi» и «Шчодры» на срок от 2 месяцев теперь можно открыть в долларах под 5,2% годовых, в евро — до 4% годовых;

вклады «Добры месяц» и «Цудоўны» на срок 35 дней можно открыть в долларах под 2,1% годовых, в евро — под 1,75% годовых.