Про нитраты и железо в питьевой воде и как узнать, что они там есть. Объясняет специалист Слуцкого ЦГиЭ

Безопасная вода — важный фактор здоровья человека. Она обеспечивает нормальное пищеварение, процессы жизнедеятельности, участвует в терморегуляции,

сохраняет упругость кожи. Однако вода может играть и отрицательную роль, являясь одним из путей передачи возбудителей инфекционных болезней или вызывая заболевания из-за наличия загрязнителей. В Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии рассказали о качестве воды и как обустроить безопасный источник водоснабжения.

Требования к воде

Вода должна соответствовать гигиеническим требованиям: быть бесцветной, прозрачной, без запаха, иметь естественный химический состав. Недопустимы токсические химические и радиоактивные вещества, патогенные микроорганизмы, цисты простейших и яиц гельминтов.

Почему железо в воде опасно

Основной проблемой качества питьевой воды в источниках централизованного водоснабжения (артезианские скважины) является повышенное содержание железа. Это связано с природным свойством белорусских подземных вод. Превышение норматива по содержанию железа (0,3 мг/л) характерно для половины артезианских скважин на территории страны.

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При повышенном содержании в воде железа она становится мутной, приобретает бурую окраску и горьковатый металлический привкус. Превышения предельно допустимых концентраций по железу регистрируются в Весее, ул. Юбилейная, в деревнях Летковщина, Маяк, Повстынь и др.

Наиболее эффективный способ улучшения качества воды – строительство станций обезжелезивания. В Слуцком районе в агрогородках работает 13 таких станций. В рамках подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы «Комфортное жильё» планируется построить станции в Исерно, Кирово, Великой Сливе. В бытовых условиях можно использовать различные фильтровальные установки (при выборе — смотреть технические характеристики).

О контроле за качеством воды

Специалистами ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» проводится мониторинг качества воды. Качество воды контролируют и организации, осуществляющие водоподачу. В Слуцком районе отмечается уменьшение удельного веса нестандартных проб воды по физико-химическим показателям в коммунальных и ведомственных водопроводах: на 1,3% в 2021 году по сравнению с 2019 годом по коммунальным водопроводам; на 1,5 % в 2021 году по сравнению с 2019 годом по ведомственным водопроводам. Качество воды по микробиологическим показателям на протяжении ряда лет в централизованных системах водоснабжения остаётся стабильно безопасным.

О качестве воды в колодцах

Вместе с тем значительное количество жителей использует питьевую воду из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтные, трубчатые колодцы, родники, каптажи).

Проблема таких источников — загрязнение питьевой воды азотсодержащими соединениями (нитратами, нитритами, ионами аммония) и микробиологическое загрязнение воды колодцев.

По гигиеническим нормативам содержание нитратов допустимо не более 45 мг/литр. По данным санитарной службы Минздрава, около 30% проб воды из колодцев не соответствуют нормативам по содержанию нитратов.

Содержание нитратов повышено, когда источник воды содержится без соблюдения необходимых требований. Его загрязнение связано с действиями человека – внесением удобрений, близкое размещение хозяйственных построек (сарая, выгребного туалета), животноводческих комплексов, влиянием свалок бытовых отходов и полей фильтрации.

Чем опасны нитраты

Нитраты вступают в реакцию с гемоглобином в крови и лишают красные кровяные тельца возможности насыщать клетки организма кислородом. Это приводит к нарушению обмена веществ, снижению иммунитета, а при очень высоком содержании нитратов – к заболеванию, называемому метгемоглобинемией. При этом кровь полностью теряет способность переносить кислород к тканям и органам.

Особенно опасно высокое содержание нитратов в воде для детей на искусственном вскармливании, беременных, людей, страдающих от заболеваний анемиями, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, дисбактериозом кишечника.

О микробиологическом загрязнении воды

Превышение в воде норм по микробиологическим показателям более опасно, чем превышение по химическим веществам, поскольку микроорганизмы могут вызвать кишечные инфекции. Причины загрязнения воды те же – антисанитарное состояние территории, прилегающей к водозабору, несоблюдение требований эксплуатации колодцев, застаивание воды в колодцах. Поэтому колодезную воду обязательно нужно кипятить. А колодцы – периодически чистить и дезинфицировать.

Как правильно содержать колодец

Основной профилактической мерой в борьбе за безопасность питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения является соблюдение требований к их содержанию — размещению и эксплуатации.

Место расположения колодца:

должен быть незагрязнённым, на расстоянии не менее чем на 50 м по потоку грунтовых вод от источников химического или микробного загрязнения воды;

по потоку грунтовых вод от источников химического или микробного загрязнения воды; не должен находиться в местах, подвергаемых почвенной деформации, в заболоченных и затапливаемых паводковыми водами местах;

не ближе 30 м от магистралей с интенсивным движением транспортных средств.

Обустройство колодца:

Сруб колодца должен быть не менее 0,7 м высотой от поверхности земли и закрываться крышкой.

По периметру сруба должен быть выполнен «замок» из тщательно уплотнённой глины или жирного суглинка глубиной 2 м и шириной 1 м, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта шириной от 1 до 2 м с уклоном от колодца.

Над оголовком шахтного колодца устанавливается навес или будка.

Ствол (шахта) шахтного колодца должен быть выполнен из материалов, обладающих высокими гидроизолирующими свойствами, – бетонных или железобетонных колец, камня, кирпича, дерева.

Стенки шахты шахтного колодца должны быть плотными, изолирующими этот колодец от проникновения поверхностного стока.

При содержании источников должны соблюдаться следующие требования:

Запрещается мытьё транспортных средств, водопой животных, стирка и полоскание белья, устройство компостных куч, складирование навоза, отходов, удобрений, ядохимикатов и другое в радиусе 20 м от места расположения источника.

от места расположения источника. Для защиты от замерзания трубчатых колодцев используются чистая прессованная солома, сено, стружки, опилки, поролон, запрещается использовать стекловату.

Чистить колодец нужно не реже одного раза в год. После чего производить дезинфекцию водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами с последующей промывкой.

При ухудшении качества воды в источниках должны быть проведены чистка, промывка, а при необходимости — и профилактическая дезинфекция источника.

При износе оборудования, обмелении источника, неустранимом ухудшении качества воды владелец должен его ликвидировать в установленном порядке.

Как проверить качество воды

Чтобы быть уверенным в безопасности воды, рекомендуется регулярно проверять воду в колодцах.

Результаты исследований воды, в том числе из колодцев, по данным мониторинга специалисты ГУ «Слуцкий зональный ЦГиЭ» могут сообщить с разъяснением по интересующим вопросам. Для получения протокола лабораторных исследований по заявлению физического лица испытания воды проводятся и на договорной основе.

Дополнительную информацию о показателях, стоимости испытаний можно получить по телефону службы «Одно окно» ГУ «Слуцкий зональный ЦГиЭ»: г.Слуцк, ул. Копыльская, 25; телефон: 8017 (95) 3-64-16. Исследовать воду можно в лаборатории ГУ «Слуцкий зональный ЦГиЭ» по заявительному принципу. Тел. 3-64-16, 5-71-63.