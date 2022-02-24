Про нитраты и железо в питьевой воде и как узнать, что они там есть. Объясняет специалист Слуцкого ЦГиЭ

Безопасная вода — важный фактор здоровья человека. Она обеспечивает нормальное пищеварение, процессы жизнедеятельности, участвует в терморегуляции,
сохраняет упругость кожи. Однако вода может играть и отрицательную роль, являясь одним из путей передачи возбудителей инфекционных болезней или вызывая заболевания из-за наличия загрязнителей. В Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии рассказали о качестве воды и как обустроить безопасный источник водоснабжения.
Требования к воде
Вода должна соответствовать гигиеническим требованиям: быть бесцветной, прозрачной, без запаха, иметь естественный химический состав. Недопустимы токсические химические и радиоактивные вещества, патогенные микроорганизмы, цисты простейших и яиц гельминтов.
Почему железо в воде опасно
Основной проблемой качества питьевой воды в источниках централизованного водоснабжения (артезианские скважины) является повышенное содержание железа. Это связано с природным свойством белорусских подземных вод. Превышение норматива по содержанию железа (0,3 мг/л) характерно для половины артезианских скважин на территории страны.
При повышенном содержании в воде железа она становится мутной, приобретает бурую окраску и горьковатый металлический привкус. Превышения предельно допустимых концентраций по железу регистрируются в Весее, ул. Юбилейная, в деревнях Летковщина, Маяк, Повстынь и др.
Наиболее эффективный способ улучшения качества воды – строительство станций обезжелезивания. В Слуцком районе в агрогородках работает 13 таких станций. В рамках подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы «Комфортное жильё» планируется построить станции в Исерно, Кирово, Великой Сливе. В бытовых условиях можно использовать различные фильтровальные установки (при выборе — смотреть технические характеристики).
О контроле за качеством воды
Специалистами ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» проводится мониторинг качества воды. Качество воды контролируют и организации, осуществляющие водоподачу. В Слуцком районе отмечается уменьшение удельного веса нестандартных проб воды по физико-химическим показателям в коммунальных и ведомственных водопроводах: на 1,3% в 2021 году по сравнению с 2019 годом по коммунальным водопроводам; на 1,5 % в 2021 году по сравнению с 2019 годом по ведомственным водопроводам. Качество воды по микробиологическим показателям на протяжении ряда лет в централизованных системах водоснабжения остаётся стабильно безопасным.
О качестве воды в колодцах
Вместе с тем значительное количество жителей использует питьевую воду из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтные, трубчатые колодцы, родники, каптажи).
Проблема таких источников — загрязнение питьевой воды азотсодержащими соединениями (нитратами, нитритами, ионами аммония) и микробиологическое загрязнение воды колодцев.
По гигиеническим нормативам содержание нитратов допустимо не более 45 мг/литр. По данным санитарной службы Минздрава, около 30% проб воды из колодцев не соответствуют нормативам по содержанию нитратов.
Содержание нитратов повышено, когда источник воды содержится без соблюдения необходимых требований. Его загрязнение связано с действиями человека – внесением удобрений, близкое размещение хозяйственных построек (сарая, выгребного туалета), животноводческих комплексов, влиянием свалок бытовых отходов и полей фильтрации.
Чем опасны нитраты
Нитраты вступают в реакцию с гемоглобином в крови и лишают красные кровяные тельца возможности насыщать клетки организма кислородом. Это приводит к нарушению обмена веществ, снижению иммунитета, а при очень высоком содержании нитратов – к заболеванию, называемому метгемоглобинемией. При этом кровь полностью теряет способность переносить кислород к тканям и органам.
Особенно опасно высокое содержание нитратов в воде для детей на искусственном вскармливании, беременных, людей, страдающих от заболеваний анемиями, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, дисбактериозом кишечника.
О микробиологическом загрязнении воды
Превышение в воде норм по микробиологическим показателям более опасно, чем превышение по химическим веществам, поскольку микроорганизмы могут вызвать кишечные инфекции. Причины загрязнения воды те же – антисанитарное состояние территории, прилегающей к водозабору, несоблюдение требований эксплуатации колодцев, застаивание воды в колодцах. Поэтому колодезную воду обязательно нужно кипятить. А колодцы – периодически чистить и дезинфицировать.
Как правильно содержать колодец
Основной профилактической мерой в борьбе за безопасность питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения является соблюдение требований к их содержанию — размещению и эксплуатации.
Место расположения колодца:
- должен быть незагрязнённым, на расстоянии не менее чем на 50 м по потоку грунтовых вод от источников химического или микробного загрязнения воды;
- не должен находиться в местах, подвергаемых почвенной деформации, в заболоченных и затапливаемых паводковыми водами местах;
- не ближе 30 м от магистралей с интенсивным движением транспортных средств.
Обустройство колодца:
- Сруб колодца должен быть не менее 0,7 м высотой от поверхности земли и закрываться крышкой.
- По периметру сруба должен быть выполнен «замок» из тщательно уплотнённой глины или жирного суглинка глубиной 2 м и шириной 1 м, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта шириной от 1 до 2 м с уклоном от колодца.
- Над оголовком шахтного колодца устанавливается навес или будка.
- Ствол (шахта) шахтного колодца должен быть выполнен из материалов, обладающих высокими гидроизолирующими свойствами, – бетонных или железобетонных колец, камня, кирпича, дерева.
- Стенки шахты шахтного колодца должны быть плотными, изолирующими этот колодец от проникновения поверхностного стока.
При содержании источников должны соблюдаться следующие требования:
- Запрещается мытьё транспортных средств, водопой животных, стирка и полоскание белья, устройство компостных куч, складирование навоза, отходов, удобрений, ядохимикатов и другое в радиусе 20 м от места расположения источника.
- Для защиты от замерзания трубчатых колодцев используются чистая прессованная солома, сено, стружки, опилки, поролон, запрещается использовать стекловату.
- Чистить колодец нужно не реже одного раза в год. После чего производить дезинфекцию водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами с последующей промывкой.
При ухудшении качества воды в источниках должны быть проведены чистка, промывка, а при необходимости — и профилактическая дезинфекция источника.
При износе оборудования, обмелении источника, неустранимом ухудшении качества воды владелец должен его ликвидировать в установленном порядке.
Как проверить качество воды
Чтобы быть уверенным в безопасности воды, рекомендуется регулярно проверять воду в колодцах.
Результаты исследований воды, в том числе из колодцев, по данным мониторинга специалисты ГУ «Слуцкий зональный ЦГиЭ» могут сообщить с разъяснением по интересующим вопросам. Для получения протокола лабораторных исследований по заявлению физического лица испытания воды проводятся и на договорной основе.
Дополнительную информацию о показателях, стоимости испытаний можно получить по телефону службы «Одно окно» ГУ «Слуцкий зональный ЦГиЭ»: г.Слуцк, ул. Копыльская, 25; телефон: 8017 (95) 3-64-16. Исследовать воду можно в лаборатории ГУ «Слуцкий зональный ЦГиЭ» по заявительному принципу. Тел. 3-64-16, 5-71-63.