Владимир Зеленский ночью 24 февраля обратился к россиянам с речью о том, что нельзя допустить войну. Владимир Путин 24 февраля объявил о начале «специальной военной операции». «Медуза» приводит расшифровку речи Зеленского и пересказ речи Путина.

Что говорил Владимир Зеленский (выдержки)

Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина.

Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины.

Вам говорят, что это пламя принесёт освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своём прошлом и сам строит своё будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору.

Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни — это две совершенно разные страны, и главное их отличие в том, что наша — настоящая.

Вам говорят, что мы — нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней. Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошёл всю войну в пехоте Советской армии, а умер полковником в независимой Украине.

Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру, любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым, не растворяет нас в вас. Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю — мирно, спокойно, честно.

Это всё важно для нас, это всё важно для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас. Мы точно знаем — нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная.

Война — это большая беда. И у этой беды большая цена. Во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни, теряют свободу. Но самое главное: люди теряют своих близких, теряют себя.

На войне всегда всего не хватает. Чего хватает с лихвой — это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч, десятков тысяч смертей.

Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди.

Я знаю, что это моё обращение не покажут на российском телевидении. Но граждане России должны его увидеть. Они должны знать правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами.

Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас.

Что сказал Владимир Путин (краткий пересказ)

Республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о начале специальной военной операции. Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. НАТО поддерживает украинских неонацистов, которые никогда не простят крымчанам их выбор и полезут в Крым. Наши действия — самозащита от угроз. В планы России не входит оккупация украинских территорий, мы никому ничего не навязываем силой. В основе нашей политики — свобода. Обращусь к военнослужащим Украины: отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацизмом, чтобы сегодня служить антинародной хунте. Сложите оружие и сможете беспрепятственно вернуться домой. Вся ответственность за кровопролитие будет лежать на киевском режиме. Мы готовы ко всему. Для всех со стороны, кто попытается помешать: ответ России приведёт к таким последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались. В основе политики империи лжи лежит грубая сила, а мы знаем, что настоящая сила в справедливости и правде, которая на нашей стороне. Безопасность родины будет надёжно гарантирована.