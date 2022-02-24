Владимир Зеленский ночью 24 февраля обратился к россиянам с речью о том, что нельзя допустить войну. Владимир Путин 24 февраля объявил о начале «специальной военной операции». «Медуза» приводит расшифровку речи Зеленского и пересказ речи Путина.
Что говорил Владимир Зеленский (выдержки)
- Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина.
- Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины.
- Вам говорят, что это пламя принесёт освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своём прошлом и сам строит своё будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору.
- Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни — это две совершенно разные страны, и главное их отличие в том, что наша — настоящая.
- Вам говорят, что мы — нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней. Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошёл всю войну в пехоте Советской армии, а умер полковником в независимой Украине.
- Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру, любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым, не растворяет нас в вас. Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю — мирно, спокойно, честно.
- Это всё важно для нас, это всё важно для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас. Мы точно знаем — нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная.
- Война — это большая беда. И у этой беды большая цена. Во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни, теряют свободу. Но самое главное: люди теряют своих близких, теряют себя.
- На войне всегда всего не хватает. Чего хватает с лихвой — это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч, десятков тысяч смертей.
- Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди.
- Я знаю, что это моё обращение не покажут на российском телевидении. Но граждане России должны его увидеть. Они должны знать правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами.
- Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас.
Что сказал Владимир Путин (краткий пересказ)
Республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о начале специальной военной операции. Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. НАТО поддерживает украинских неонацистов, которые никогда не простят крымчанам их выбор и полезут в Крым. Наши действия — самозащита от угроз. В планы России не входит оккупация украинских территорий, мы никому ничего не навязываем силой. В основе нашей политики — свобода. Обращусь к военнослужащим Украины: отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацизмом, чтобы сегодня служить антинародной хунте. Сложите оружие и сможете беспрепятственно вернуться домой. Вся ответственность за кровопролитие будет лежать на киевском режиме. Мы готовы ко всему. Для всех со стороны, кто попытается помешать: ответ России приведёт к таким последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались. В основе политики империи лжи лежит грубая сила, а мы знаем, что настоящая сила в справедливости и правде, которая на нашей стороне. Безопасность родины будет надёжно гарантирована.