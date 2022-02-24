Секреты слуцкого огородника: как вырастить крепкую рассаду

Илья Хрипачёв и его семья уже много лет выращивают овощи на продажу. Молодой человек ведёт YouTube-канал о сельском хозяйстве «Слуцкий синдикат». Он поделился с читателями «Кур’ера» секретами выращивания крепкой и жизнеспособной рассады томатов, перца, капусты и других культур.

Огородник назвал четыре самых важных фактора, которые влияют на качество рассады. Это:

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семена,

грунт,

полив,

температура.

Семена

«Качественные семена — первый шаг к хорошей рассаде. Мы, например, покупаем семена французской фирмы «Клоз», а кто-то покупает семена, скажем так, «ноу нейм» (без имени), — рассказывает Илья. — И наши более качествен­ные семена, конечно же, будут расти быстрее. Но тут дело вкуса и привычек каждого огородника.

Грунт очень важен

Посадка семян в землю, набранную на огороде, может неблагоприятно сказаться на растении. При большой кислотности, как и при щёлочности грунта, растение будет плохо развиваться. Поэтому нам нужен специальный грунт, предназначенный для рассады. Мы используем два грунта: «Дурпета» и «Двина». По моему мнению, они самые оптимальные для посева. У них мелкая фракция и сбалансированная кислотность, там есть все нужные элементы. Они подходят для томатов, перцев, помидоров, огурцов и капусты.

Полив должен быть регулярным

Почва ни в коем случае не должна пересыхать, потому что тогда отомрёт корневая система. Но также очень важно не переувлажнять грунт, потому что тогда он станет благоприятной средой для грибковых заболеваний. А это в перспективе — корневая гниль.

Чтобы избежать переувлажнения, мы сеем семена в кассеты или другие ёмкости обязательно с дренажным отверстием для слива лишней влаги.

Определить влажность грунта можно просто на ощупь. Если чувствуете влагу — хорошо, если на пальцах влаги не остаётся — значит, нужно полить.

Температурный режим

Для всхода семян очень важна правильная температура. Мы делаем так. Насыпаем в кассеты грунт, сеем семечку, всё это дело увлажняем и накрываем плёнкой. И под этой плёнкой температура грунта должна быть 25-30 градусов. Когда растение взошло, плёнку нужно снять, а температуру опустить до 20 градусов.

У огуречных семян всходы могут появиться на 2-3 день. Помидору нужно 5-7 дней, перцу — около 5-8, капусте — от 4 до 7 дней. Но это, повторюсь, при температуре под плёнкой 25-30 °C. Чем ниже температура, тем больше нужно времени: сроки всходов могут растянуться аж до месяца.

Когда пошла фаза первого листа, температуру можно ещё чуть-чуть снизить: ночью — 17-18 градусов, днём — 20-22 градуса. Ни в коем случае нельзя, чтобы она падала ниже 15 градусов, потому что тогда корень не работает».

Нюансы выращивания рассады овощей

Про томаты. Нужно определиться, где будет расти томат: в теплице или открытом грунте, отапливаемая теплица или нет. Если вы будете её отапливать, то помидор можно высевать даже в феврале. Рассаду для неотапливаемой теплицы лучше высевать в начале марта.

А если мы говорим о грунтовом помидоре, то здесь нужно принимать во внима­ние майские морозы. Мы у себя производим посев 15-16 апреля. А высаживаем томаты в открытый грунт в последние дни мая.

За такой промежуток времени получается крепкая рассада. Если высевать семена раньше, рассада начнёт тянуться, станет длинной, её будет неудобно сажать. По моему опыту, лучше посеять чуть-чуть позже срока, высадить рассаду в грунт чуть-чуть меньшей, но более крепкой.

Про перец. Мы высе­ваем перец за полтора месяца до высадки. Если перец выращивается в открытом грунте, то посев у нас 1 апреля, а высаживаем его 15-20 мая. Если перец будет расти в неотапливаемой теплице, можно посеять в середине марта, если в отапливаемой — в начале марта. Важный момент: рассаду перца перед высадкой нужно закалить — подержать пару дней при температуре 10-15 градусов. Но не морозить.

Про капусту. С капус­­той проще, чем с другими овощами, она не такая прихотливая и более стрессоустойчивая. Капустную рассаду можно даже высевать в грунт, взятый с огорода. Но вопрос в плотности земли. У нас в Беларуси почва в основном песчано-глинистая, суглинистая. И при каждодневном поливе она будет уплотняться. А это будет негативно сказываться на корневой системе капусты. Поэтому желательно всё-таки тоже использовать специальный грунт.

Мы выращиваем среднюю и средне­позднюю капусту в открытом грунте. Высеваем её в районе 21 апреля, а высаживаем рассаду 7 июня. Но раннюю капусту можно сеять и в начале апреля.

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