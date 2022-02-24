Сколько стоит прогулять школу в Германии

Система школьного образования в Германии позволяет детям с раннего возраста свободно развивать личность. Но на долю свободы приходятся и строгие ограничения.

Свобода мысли и общения, дискуссии, поддержка инициативы ребёнка и учителя, с которыми можно спокойно поговорить, — всё это про немецкие школы. Но прогул школы в Германии и его последствия могут оказаться неожиданными и не самыми приятными для детей и родителей. Несмотря на это, есть моменты, которые могут удивить при переезде в Германию с детьми школьного возраста.

Что важно знать о посещении школы в Германии

Посещение школы в Германии — законо­дательно обязательное обычно примерно с 6 и до 18 лет. Германия — федеративная республи­ка, и федеральные земли достаточно самостоятельны, чтобы регулировать аспекты школьной жизни. Поэтому прогул школы в Германии будет различаться по правовым основаниям в каждой земле. Если ребёнок пропускает школу без уведомления от родителей, что он болеет, школа обычно связывается с родителями и выясняет причину отсутствия.

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Для Германии нет ничего необычного в том, что появляется полицейская патрульная машина и отвозит ребёнка в школу. Родителей также могут вызвать в школу лично.

Если родители не могут контролировать ситуацию, им предлагают помощь со стороны властей. В крайних случаях это даже может привести к тому, что ребёнка возьмут под стражу. В некоторых федеральных землях за прогулы назначают принудительные работы или даже лишение свободы вплоть до шести месяцев.

Если родители позволяют ребёнку намеренно прогули­вать занятия без уважи­тельной причины, они будут оштрафованы. Например, очень заманчивая ситуация: забронировать отпуск до конца последних дней перед длительными каникулами, чтобы купить более дешёвые авиабилеты, и позвонить по болезни в школу.

По этой причине в данные дни полиция регулярно проверяет аэропорты на предмет семей, вылетающих с детьми школьного возраста, и проверяет их в соответствующих школах. Если выяснится, что они забронировали рейс до того, как узнали, что ребёнок заболеет в этот день, им придётся заплатить штраф, который с лихвой компенсирует экономию на билетах. И пока все документы будут оформлены, они, вероятно, опоздают на свой рейс.

Кто оплачивает прогул?

Если возраст ребёнка меньше 14 лет, прогул школы в Германии оплачивают родители. С 14 лет сумму штрафа ученики вносят самостоятельно. В случае, если ученик сумму выплатить не может, его направляют на выполнение социальных работ. Это могут быть уборка школы или её территории, работа в домах престарелых.

Сколько стоит прогул школы в Германии?

Прогулы по неуважительной причине дешевле всего обойдутся в Бремене. Один день пропуска без уважительной причины там будет стоить 35 евро. В Гессене и Северном Рейне-Вестфалии — до 150 евро, в Гамбурге — до 200 евро, в Баден-Вюртемберге — до 300 евро, в Рейнланд-Пфальце — до 500 евро, зато первый прогул здесь бесплатен.

В других землях есть максимальный размер штрафов: за серию прогулов в Саарланде грозит до 500 евро, в Баварии, Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт штраф составит до 1000 евро, в Саксонии — до 1250 евро, в Тюрингии — до 1500 евро, а в Берлине — до 2500 евро.

Если ребёнку по важной причине надо пропустить занятия, это необходимо согласовать, желательно письменно, с классным руководителем или секретариатом школы. В случае болезни обычно достаточно устного предупреждения по телефону и справки от врача.

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