Сколько стоит прогулять школу в Германии

Система школьного образования в Германии позволяет детям с раннего возраста свободно развивать личность. Но на долю свободы приходятся и строгие ограничения.
Свобода мысли и общения, дискуссии, поддержка инициативы ребёнка и учителя, с которыми можно спокойно поговорить, — всё это про немецкие школы. Но прогул школы в Германии и его последствия могут оказаться неожиданными и не самыми приятными для детей и родителей. Несмотря на это, есть моменты, которые могут удивить при переезде в Германию с детьми школьного возраста.
Что важно знать о посещении школы в Германии
Посещение школы в Германии — законодательно обязательное обычно примерно с 6 и до 18 лет. Германия — федеративная республика, и федеральные земли достаточно самостоятельны, чтобы регулировать аспекты школьной жизни. Поэтому прогул школы в Германии будет различаться по правовым основаниям в каждой земле. Если ребёнок пропускает школу без уведомления от родителей, что он болеет, школа обычно связывается с родителями и выясняет причину отсутствия.
Для Германии нет ничего необычного в том, что появляется полицейская патрульная машина и отвозит ребёнка в школу. Родителей также могут вызвать в школу лично.
Если родители не могут контролировать ситуацию, им предлагают помощь со стороны властей. В крайних случаях это даже может привести к тому, что ребёнка возьмут под стражу. В некоторых федеральных землях за прогулы назначают принудительные работы или даже лишение свободы вплоть до шести месяцев.
Если родители позволяют ребёнку намеренно прогуливать занятия без уважительной причины, они будут оштрафованы. Например, очень заманчивая ситуация: забронировать отпуск до конца последних дней перед длительными каникулами, чтобы купить более дешёвые авиабилеты, и позвонить по болезни в школу.
По этой причине в данные дни полиция регулярно проверяет аэропорты на предмет семей, вылетающих с детьми школьного возраста, и проверяет их в соответствующих школах. Если выяснится, что они забронировали рейс до того, как узнали, что ребёнок заболеет в этот день, им придётся заплатить штраф, который с лихвой компенсирует экономию на билетах. И пока все документы будут оформлены, они, вероятно, опоздают на свой рейс.
Кто оплачивает прогул?
Если возраст ребёнка меньше 14 лет, прогул школы в Германии оплачивают родители. С 14 лет сумму штрафа ученики вносят самостоятельно. В случае, если ученик сумму выплатить не может, его направляют на выполнение социальных работ. Это могут быть уборка школы или её территории, работа в домах престарелых.
Сколько стоит прогул школы в Германии?
Прогулы по неуважительной причине дешевле всего обойдутся в Бремене. Один день пропуска без уважительной причины там будет стоить 35 евро. В Гессене и Северном Рейне-Вестфалии — до 150 евро, в Гамбурге — до 200 евро, в Баден-Вюртемберге — до 300 евро, в Рейнланд-Пфальце — до 500 евро, зато первый прогул здесь бесплатен.
В других землях есть максимальный размер штрафов: за серию прогулов в Саарланде грозит до 500 евро, в Баварии, Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт штраф составит до 1000 евро, в Саксонии — до 1250 евро, в Тюрингии — до 1500 евро, а в Берлине — до 2500 евро.
Если ребёнку по важной причине надо пропустить занятия, это необходимо согласовать, желательно письменно, с классным руководителем или секретариатом школы. В случае болезни обычно достаточно устного предупреждения по телефону и справки от врача.
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