В пятницу, 25 февраля, слуцкие врачи-эпидемиологи и гигиенисты проводят «горячую линию» на тему «Репродуктивное здоровье и безопасное сексуальное поведение».

На ваши вопросы ответят Марина Владимировна Басолыго, врач-эпидемиолог, и Сергей Геннадьевич Басолыго, заведующий отделом общественного здоровья.

Телефоны: 3-57-19, 9-68-54.

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С 21 по 28 февраля 2022 года проходит областная информационно-профилактическая акция «Репродуктивное здоровье и безопасное сексуальное поведение». В период акции можно принять участие в онлайн-викторине (на платформе Kahoot!) и офлайн-опросе «Репродуктивное здоровье и безопасное сексуальное поведение».