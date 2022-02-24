Проблемы с кассами и недорогие овощи. Как Слуцкий рынок адаптируется к новым правилам торговли

Утром в четверг, 24 февраля, «Кур’ер» отправился на Слуцкий рынок, чтобы узнать, как дела у торговцев. В будний день рынок был полупустой, а на «стометровке» было только несколько палаток.

Одна из ИП сказала корреспонденту, что в выходной день палаток больше.

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Про предпринимателей и кассы

Напомним, что всех предпринимателей, торгующих непродовольственными товарами на рынке, в прошлом году обязали работать через кассы.

ИП со «стометровки», которые уже приобрели себе кассовые аппараты, рассказывают, что с ними возникли проблемы. Во-первых, кассы быстро разряжаются на холоде, а подзарядить их в палатке негде. Во-вторых, многие купили аппараты, но не могут подключить их к СККО (системе контроля кассового оборудования).

В этой ситуации торговцам, которые в надлежащие сроки заключили договоры на обслуживание касс, разрешили до 1 июля рассчитываться наличными. Это уже третье продление такого разрешения. Ранее его срок переносили с 10 октября 2021 года на 1 февраля 2022 года.

Ещё ИП сказали «Кур’еру», что многие из них просто боятся нечаянно нажать не ту кнопку на аппарате и ввести неправильную сумму, ведь если что-то не сойдётся, то будут проблемы.

Про физлиц и овощи

На рядах, где люди продают сельхозпродукцию, было всего несколько человек. Они, в числе прочего, продавали и яблоки, и овощи из «борщевого набора», на которые в прошлом месяце власти ввели предельные максимальные цены.

Цены на эти овощи и яблоки на Слуцком рынке не превышают установленные. Но одна женщина на вопрос, знает ли она о «потолке» на цены, сказала, что не знает, а просто и раньше продавала свёклу и морковь по 1,5 рубля, а яблоки — по 2,5 рубля.

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