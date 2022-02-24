В начале февраля мы с супругой решили съездить на один день в деревню Станьково Дзержинского района. Нам была интересна сама деревня, дворянская усадьба с очень богатой историей. Хотя это место довольно популярное у туристов благодаря одноимённой базе отдыха. Мы попали туда в один из последних снежных дней. В тёплое время года эти места прекрасны по-другому.

Деревня с большой историей

До Станьково мы добирались на автомобиле. Всего 87 км по трассе Р23 в сторону Минска. Дорога заняла около часа.

Станьково известно с конца 15 века, принадлежало знатному роду Дорогостайским Великого Княжества Литовского, потом собственниками стали Радзивиллы. Расцвета имение достигло благодаря графскому роду фон Гуттен-Чапских, представители которого обосновались здесь во второй половине 18 века.

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Кстати, один из мэров Минска Кароль Ян Александр Гуттен-Чапский был родом из Станьково. Именно при нём Минск превратился из провинциального губернского городка в по-настоящему европейский.

От усадьбы осталось не так много

К сожалению, от усадьбы Чапских осталось не так много. Не сохранился усадебный дом и часовня-усыпальница. Из четырёх въездных брам осталась только одна – Северная, Минская. Но и она постепенно разрушается.

Одна из главных достопримечательностей, которая сохранилась, — это скарбница. Небольшое двухэтажное здание с башенками, напоминающее рыцарский замок в миниатюре.

В своё время здесь размещалась богатейшая (даже по европейским меркам) коллекция монет, медалей, минералов, гравюры на исторические темы, художественные полотна Ваньковича, Айвазовского, Аксентовича. В этом здании находилась и обширная библиотека, около 20 тысяч томов, включая редкие рукописи и книги с автографами А. Мицкевича, Я. Тышкевича, А. Ельского.

Территория бывшей усадьбы большая. Мы с удовольствием гуляли по усадебному парку, возле озера и делали красивые фотографии.

В Станьково находится Никольский храм с непростой историей. Он был возведён владельцем имения Эмериком Чапским в 1858 году. В 1961 году, когда понадобились стройматериалы для новой плотины, храм взорвали. Руины стояли до 2007 года, пока не началось восстановление.

Оригинальный дом местного жителя

Мало кто знает, что в Станьково, помимо усадьбы Чапских, есть так называемый дом-музей местного жителя. Он находится совсем недалеко от бывшей скарбницы.

Хозяин дома назвал себя простым физруком. Тем не менее, двор его действительно своеобразный. Он украшен поделками из пластиковых бутылок: пальмами, качелями, ветряком и многим другим. На строениях развешаны таблички, некоторые — с юмором, другие — вполне серьёзные: «Филиал паркового ансамбля графа Чапского», «Забыл историю — будущего не будет!»

Здесь собрано много вещей, которые напоминают о советском прошлом: игрушки, плакаты, пластинки, фотографии и многое другое.

К хозяину самодеятельного музея приходят люди, чтобы посмотреть, как украшен его двор.

Где перекусить путешественникам

Когда подходило время к обеду, то стал искать, где перекусить. Как оказалось, в Станьково это сделать негде. Поэтому совет всем, кто соберётся посетить эти места, — берите еду с собой. Единственное кафе по дороге домой в Слуцк нашлось в д. Озеро. Оно порадовало приятными ценами и вкусной едой.

Впечатления от поездки остались положительные. Было приятно прикоснуться к истории, погулять по старому парку и пофантазировать, какой была жизнь в усадебном доме, которого больше нет.