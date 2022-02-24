Лукашенко о ситуации с Россией и Украиной: за ночь обстановка у западных и южных границ Беларуси резко изменилась

За ночь обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными, передаёт БЕЛТА.
«Ни для кого не является секретом, что за последнюю ночь, вчерашний вечер обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Я всем вам благодарен: знаю, что никто из вас не спал этой ночью, нам надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать нашим людям. И сегодня ночью мы запланировали это совещание», — рассказал Александр Лукашенко.
Примерно в 5 утра этого дня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.
Как пишет телеграм-канал «Пул Первого», Лукашенко рассказал о подробностях разговора с Путиным по ситуации в Украине:
- «Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операция однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях».
- «Чтобы не было инсинуаций: во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения — военные, не пограничные — выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть [российских войск.] оставить там на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их».
- «Путин согласился. Подчеркиваю, что он мне сказал: «Ты прав, надо оставить. Это ещё один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать». Вот о чём мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну. Ещё раз подчеркиваю: для того, чтобы, как он сказал, украинцы, руководство и политики Украины ещё раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы».