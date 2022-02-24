Чем в США занимается дизайнер Елена Король из Красной Слободы

«Лампа» узнала, как дела у дизайнера Елены Король из Красной Слободы. Пять лет назад «Кур’ер» писал о ней. Тогда Елена преподавала в онлайн-школе «У Совы»: вела курсы по Adobe Photoshop для людей с инвалидностью из разных стран. При том что у самой Елены спинальная мышечная атрофия и она колясочник. Четыре года назад Елена переехала в США к сестре. Вот что героиня рассказала нам.

Про хобби и помощь людям

«Стараюсь не запускать своё любимое увлечение – фотошоп. Продолжаю саморазвитие и помогаю развиваться другим: уже около 2-х лет пишу уроки для сайта www.photoshopsunduchok.ru. В них я делаю разборы новых возможностей в последних версиях программы, делюсь своими лайфхаками. Всё это заставляет не стоять на месте, осваивать новые направления.

Про новые занятия

За последние годы я изучила ретушь ювелирных изделий, разработку логотипов, пробовала делать портреты в стиле поп-арт. Но моя особая любовь – это восстановление старых фотографий. Это так трогательно – стирать со старых фотографий следы, оставленные годами и людьми. Словно на машине времени возвращаешь потомкам возможность увидеть своих дедушек и бабушек. Приятно, что твоя работа помогает связи поколений.

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Кроме Adobe Photoshop, продвигаюсь и в использовании Adobe Illustrator, CorelDRAW, мобильных приложений, Figma и многих других программ, которые помогают в работе дизайнера.

Про работу

На данный момент у меня нет постоянной официальной работы. Но сидеть без дела — не в моих правилах. У сестры и её мужа семейный бизнес. Они занимаются грузоперевозками по США. Я стараюсь им помогать, взяла на себя часть бумажной рутины по оформлению накладных, помогаю делать квартальные отчёты.

Про киноклуб, клуб знатоков и любительский театр

Кроме профессиональных интересов, есть у меня и другие. Во время пандемии многие люди перешли в онлайн, объединились по интересам. Я, например, веду киноклуб «Синематека», где мы с друзьями анализируем и обсуждаем просмотренные фильмы.

Уже год являюсь членом интернет-клуба «Что? Где? Когда?»: играю сама и придумываю вопросы для тех игр, в которых не могу участвовать. А ещё совсем недавно меня пригласили в любительский театр. Сейчас мы готовим аудиопостановку сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Это так здорово, когда, даже находясь дома, есть возможность проявить себя в разных направлениях! Нужно лишь не бояться и пробовать! Интернет даёт эту возможность.

Про шаржи на саму себя

В последнее время мне нравится делать карикатурные аватары. Для создания каждого из них используются различные программы. Что-то выполняет искусственный интеллект, что-то дорабатываешь руками. Главный результат — это настроение и улыбка, которая появляется у людей при виде забавной картинки.

Про семью и Америку

Летом будет 4 года, как я в США. Здесь моя семья. Сейчас мы все вместе растим моих троих маленьких племянников. Общение с ними дарит море позитива!

По поводу того, как живётся в Америке, могу сказать: первое, что бросается в глаза, — это приветливость людей. Люди стараются помочь друг другу, сделать комплимент. Совершенно незнакомый человек может остановиться и сказать, что ему нравится твоя причёска или цвет помады. Сначала это настораживало, а сейчас и я могу, не стесняясь, сделать комплимент кому-то. Это совершенно другой уровень общения, к которому быстро привыкаешь.

Про безбарьерную среду

Наверное, излишне говорить, что в Штатах повсеместно доступная среда. За первые два года жизни здесь я побывала и на аттракционах, и в цирке, и в океанариуме, и в музее мадам Тюссо. Больше всего впечатлений оставил Дворец бабочек – большой аттракцион, посвящённый этим фантастическим созданиям, ожившим душам цветов. Так восхитительно – кормить нектаром этих разноцветных красавиц! А потом случился ковид – и посещение людных мест прекратилось. Ну ничего, я надеюсь, скоро эпидемия закончится и мы будем относиться к этому вирусу примерно как к гриппу.

Про лечение СМА в Штатах

Это отдельная и важная тема. Думаю, многие слышали, что сейчас в различных медиа собирают деньги на лечение от СМА. У меня тоже это заболевание, и мне сказочно повезло: здесь, в США, я попала к неврологу, получила назначение на лечение препаратом «Спинраза». Мой врач подала документы, и компания-производитель включила меня в группу бесплатного обеспечения лекарством. Это просто невероятно, но чудеса случаются! Уже 2 года я получаю лечение.

Знаю, что людей будет интересовать, есть ли улучшение в состоянии. Понятно, что те мотонейроны, которые погибли за 43 года моей жизни, восстановить не удастся, но есть подвижки, заметные только мне и моим близким. Например, у меня перестало во сне останавливаться дыхание, я могу дольше и продуктивнее трудиться. Восстановление после болезней и простуд проходит легче, и после них не теряются те навыки, которые есть.

Следует понимать, что в моём возрасте главная задача лечения – это не дать заболеванию развиваться и медленно убивать те мышцы, которые ещё остались. Ведь самый последний рубеж – это когда больной не может сам глотать пищу и дышать. Верю, что благодаря лечению я не встречусь с этими проявлениями СМА.

Жизнь идёт вперед, я стараюсь поспевать за ней. Искренне желаю этого всем!»