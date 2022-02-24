Что происходит с валютой в банках в Слуцке

«Кур’ер» узнал, что происходит с обменом валют в банках Слуцка по состоянию на полдень 24 февраля.

Белагропромбанк

В Белагропромбанке на улице Копыльской продают только ту валюту, что люди приносят сегодня. В обменнике на улице Ленина 1 доллар покупают за 2,5930 рубля, продают за 2,9020 рубля. Евро покупают за 2,9660 рубля, продают за 3,2510 рубля. Сто российских рублей покупают за 2,9100 рубля, продают за 3,3450 рубля.

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Если покупать доллар с помощью валютной карточки Белагропромбанка, курс — 2,9 рубля.

Беларусбанк

По словам работницы банка на улице Ленина, Беларусбанк 24 февраля не работает с валютой.

Белинвестбанк

В Белинвестбанке на улице Ленина 1 доллар покупают за 2,7440 рубля, продают за 2,8540 рубля. Евро покупают за 3,0820 рубля, продают за 3,2310 рубля. Сто российских рублей покупают за 3,1970 рубля, продают за 3,3440 рубля.

Сбербанк

В Сбербанке на улице Ленина 1 доллар покупают за 2,75 рубля, продают за 2,95 рубля. Евро покупают за 3,08 рубля, продают за 3,30 рубля. Сто российских рублей покупают за 3 рубля, продают за 3,35 рубля. В полдень долларов в банке на продажу не было.