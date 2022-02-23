Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района опубликовала на сайте Слуцкого райисполкома перечень выполнения работ. Читайте, что и когда отремонтируют в городе и районе. В частности, собираются сделать новый Косой мост.

Перечень очерёдности выполнения работ по капитальному ремонту дворовых

территорий жилого фонда

I. Устройство тротуаров в Слуцке на 2022 год

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Ул. 1 Августа – изготовление проектно-сметной документации от ул. Пионерской до ул. Монахова. Ул. Чехова – изготовление проектно-сметной документации от ул. Ленина до ул. Зелёной с велодорожкой и участком одностороннего движения. Участок от 1-го пер. 14 Партизан, 34 до ул. Серпуховской, 41 – устройство тротуара. Ул. Молодёжная, д. 3 – д. 5 – ремонт тротуара. Мост к ГДК – ремонт тротуара (плитка). Мост влюблённых – ремонт тротуара (плитка). Ул. Гагарина до д. 22 напротив СШ №9 – устройство стоянки для автотранспорта с тротуаром. Ул. Жуковского – устройство стоянки для автотранспорта. Ул. Ленина (д. 120 – 148, д. 197 – 237) – ремонт тротуара с устройством пониженного борта; устройство разметки для велодорожки.

Устройство тротуаров в г. Слуцке на 2023 г.

Ул. Б. Хмельницкого – устройство тротуара. Ул. Куликова – устройство тротуара. Ул. Ленина (участок от ДСУ-9 до ул. Ленина, 1а) – устройство тротуара. 1-й пер. М. Богдановича – устройство тротуара. Ул. Социалистическая (вдоль р. Случь) – ремонт тротуара. Ул. Мельничная – устройство тротуара. Ул. Кононовича, 10 – устройство стоянки для автотранспорта. Ул. Чехова, 37 – изготовление проектно-сметной документации на стоянку автотранспорта и тротуара до д. 60А по ул. 14 Партизан.

II. Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети г. Слуцка

1. Мост по ул. Ленина через р. Бычок – изготовление проектно-сметной документации на новый мост.

2. 3-й пер. Урицкого – изготовление проектно-сметной документации на тротуар, устройство асфальтобетонного покрытия, водоотведение.

III. Ремонт асфальтобетонных покрытий улиц г. Слуцка на 2022 г.

Ул. Софии Слуцкой – устройство полосы уширения; укладка асфальтобетонного покрытия. Ул. Ленина – устранение колейности автобусной остановки. Ул. Социалистическая – устранение колейности автобусной остановки. Ул. 14 Партизан – устранение колейности автобусной остановки. Ул. М. Богдановича – устранение колейности автобусной остановки. Ул. Виленская – устранение просадок асфальтобетонного покрытия (4 шт.). Ул. Куликова – устранение просадок асфальтобетонного покрытия (1 шт.). Ул. Вокзальная – устранение просадок асфальтобетонного покрытия (1 шт.). Ул. Ленина (от комбината благоустройства до льнозавода) –устранение колейности асфальтобетонного покрытия. Ул. Виленская (к военкомату; на ул. Вокзальная) – устройство съездов асфальтобетонного покрытия (2 шт.). Ул. Жуковского – укладка асфальтобетонного покрытия. 2-й пер. Я. Коласа – укладка асфальтобетонного покрытия. Ул. Кононовича (от ул. Ленина) – укладка асфальтобетонного покрытия. 2-й пер. Красноармейский (115 м) – укладка асфальтобетонного покрытия. Ул. Пугачёва (130 м) – укладка асфальтобетонного покрытия. Ул. Социалистическая (стоянка напротив пляжа) – укладка асфальтобетонного покрытия. Ул. Социалистическая (напротив дома 138, 100 м) – укладка асфальтобетонного покрытия. Ул. 1 Августа (от ул. 14 Партизан до ул. Пионерской) – укладка асфальтобетонного покрытия. Подъезд к комбинату благоустройства – укладка асфальтобетонного покрытия. Проезд М. Богдановича (к АЗС) – укладка асфальтобетонного покрытия Ул. М. Богдановича (д. 96 – 120) – укладка асфальтобетонного покрытия. Ул. Молодёжная – изготовление проектно-сметной документации на устройство асфальтобетонного покрытия и обеспечение водоотвода на участке от ул. Молодёжная к ДС №21.

Ремонт асфальтобетонных покрытий улиц г. Слуцка на 2023 г.

Ул. Я. Коласа. Ул. Гончарова. 1-й пер. Я. Коласа. Ул. Л. Толстого. Ул. Некрасова. Ул. Плиева. Ул. Майский Посад. 1-й пер. Майский. Ул. Вокзальная.

IV. Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети сельских населённых пунктов Слуцкого района (в том числе агрогородков) на 2022 г.

Аг. Вежи: ул . Центральная, ул. Минская. Аг. Селище: ул. Колхозная. Д. Городище: ул. Садовая.

Перечень очерёдности выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов

1. Ул. Серпуховская, д. 2.

2. Ул. Пионерская, д. 44.

3. Ул. Жукова, д. 12.

4. Ул. Пионерская, д. 40.

5. Ул. Пионерская, д. 48.

6. 1-й пер. 14 Партизан, д. 11.

7. Ул. Ленина, д. 223.

8. Ул. Ленина, д. 223, кор.1.

9. Ул. П. Коммуны, д.6.

10. 1-й пер. Толстого, д. 1.

11. 1-й пер. Толстого, д. 2.

12. Ул. Комсомольская, д. 11.

13. 4-й пер. Новый, д. 4.

14. 4-й пер. Новый, д. 9.

15. 4-й пер. Новый, д. 1А.

16. Ул. Чехова, д. 33.

17. Ул. Ленина, д. 3 А.

18. Ул. Жукова, д. 13.

19. 4-й пер. Новый, д. 5.

20. Ул. Гагарина, д. 24.

21. Ул. Гагарина, д. 38.

22. Ул. Толстого д. 26.

23. Ул. Социалистическая, д. 172.

24. Ул. Социалистическая, д. 138.

25. Ул. Ленина, д. 300, кор. 2.

26. Ул. Ленина, д. 300, кор. 1.

27. Ул. Социалистическая, д. 176.

28. Ул. М. Богдановича, д. 40.

29. Ул. Кононовича, д. 10.

30. Ул. Социалистическая, д. 148.

31. Ул. Чехова, д. 37.

32. Ул. Строителей, д. 1.

33. Ул. Социалистическая, д. 170а.

34. Ул. Тутаринова, д. 1.

35. Ул. Чехова, д. 41.

36. Ул. Социалистическая, д. 166.

37. Ул. Чехова, д. 59.

38. 4-й пер. Новый, д. 23.

39. Ул. Гагарина, д. 13.

40. Ул. Тутаринова, д. 13 А.

41. Ул. Чехова, д. 51.

Перечень выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов в 2022 году

1. Ул. 8 Марта, д.32

2. 1-й пер. М. Богдановича, 37

3. Ул. Социалистическая, д.170

4. Ул. Социалистическая, д. 142

5. Ул. Виленская, д. 63

6. Ул. Колхозная, д. 1

д. Селище Слуцкого района

7. Ул. Минская, д. 40А

аг. Греск Слуцкого района

8. Ул. Чехова, д. 47

9. Ул. Головащенко, д. 18

10. Ул. Ленинская, д. 10.

Перечень очерёдности выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов, расположенных в сельских населённых пунктах

1. аг. Греск, ул. Минская, д. 40.

2. аг. Греск, ул. Минская, д. 77.

3. д. Селище, ул. Колхозная, д. 3.

4. аг. Греск, пер. Спортивный, д. 2.

5. аг. Греск, ул. Минская, д. 58.

6. аг. Греск, ул. Школьная, д. 2.

Перечень очерёдности выполнения работ по капитальному ремонту дворовых территорий жилого фонда

1. Ул. Солигорская, 6, 8, 10.

2. Ул. Строителей, д. 7.

3. Ул. Кононовича, д. 8.

4. Ул. Чехова, д. 35, 39, 43.

5. Ул. Социалистическая, д. 5.

6. Ул. Строителей, д. 3.

7. Ул. Кононовича, д. 6.

8. Ул. Кононовича, д. 4.

9. Ул. Жукова, д. 7.

10. Ул. Социалистическая, д. 170, 170А.

11. Ул. П. Коммуны, д. 4.

12. Ул. Солигорская, д. 6.

13. Ул. М. Богдановича, д. 40.

14. Ул. Комсомольская, д. 11.

15. Ул. П. Коммуны, д. 8.

16. Ул. Кононовича, д. 10.

17. Ул. Солигорская, д. 8.

18. Ул. Зелёная, д. 3.

19. Ул. Зелёная, д. 5.

20. 2-й пер. М. Богдановича, д. 12.

21. 2-й пер. М. Богдановича, д. 20.

22. Ул. Молодёжная, д. 13.

23. Ул. Головащенко, д. 8.

24. Ул. Чехова, д. 3.

25. Ул. Чехова, д. 5.

26. Ул. Тутаринова, д. 1.

27. Ул. Тутаринова, д. 13а.

28. Ул. Тутаринова, д. 9.

29. Ул. М. Богдановича, д. 183.

30. Ул. П. Коммуны, д. 6.

31. Ул. Ленинская, д. 10.

32. Ул. Пугачёва. д. 10.

33. Ул. Пугачёва. д. 8.

34. Ул. Лобана, д. 3.

35. Ул. Энергетиков, д. 5.

36. Ул. Социалистическая, д. 3.

37. Ул. М. Богдановича, д. 37.

38. Ул. Копыльская, д. 35.

39. 1-й пер. Толстого, д. 1.

40. 1-й пер. Толстого, д. 2.

41. Ул. Социалистическая, д. 154.

42. Ул. Социалистическая, д. 166.

43. Ул. Пионерская, д. 40.

44. Ул. Пионерская, д. 10.

45. Ул. Ленина, д. 197.

46. Ул. Ленина, д. 148.

47. Ул. Ленина, д. 150.

48. Ул. Ленина, д. 152.

49. Ул. Ленина, д. 154.

50. Ул. Ленина, д. 300, корп. 1, 2.

51. Ул. Ленина, д. 304.

52. Ул. Тутаринова, д. 20.

53. Ул. Энергетиков, д. 3.

54. Ул. Молодёжная, д. 2.

55. Ул. Вокзальная, д. 8.

56. Ул. Гагарина, д. 21, 38.

57. Ул. Чехова, д. 53.

По замене розлива отопления, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения в жилых домах

1. Ул. Копыльская, д. 1.

2. Ул. Копыльская, д. 3.

3. Ул. Копыльская, д. 5.

4. Ул. Ленина, д. 150.

5. Ул. Ленина, д. 152.

6. Ул. Пионерская, д. 1.

7. Ул. Пионерская, д. 2.

8. Ул. Пионерская, д. 4.

9. Ул. Гагарина, д. 24.

10. Ул. Чехова, д. 47А.

11. Ул. М. Богдановича, д. 40.

12. Ул. Ленина, д. 122.

13. Ул. Ленина, д. 130.

14. Ул. Ленина, д. 141.

15. Ул. Ленина, д. 147.

16. Ул. Ленина, д. 313.

17. Ул. Социалистическая, д. 164.

18. Ул. Строителей, д. 3.

19. Ул. Строителей, д. 4.

20. Ул. Строителей, д. 5.

21. Ул. Строителей, д. 6.

22. Ул. Кононовича, д. 2.

23. Ул. Кононовича, д. 4.

24. Ул. Кононовича, д. 6.

25. Ул. Чехова, д. 43.

26. Ул. Социалистическая, д.152.

27.Ул. Строителей, д. 7.

28. Ул. Строителей, д. 8.

29. 1 пер. М. Богдановича, д. 41.

30. 2 пер. М. Богдановича, д. 5.

31. Ул. Тутаринова, д. 1.

32. Ул. Социалистическая, д. 1.

33. Ул. Социалистическая, д. 3.

34. Ул. Революционная, д. 1.

35. Ул. Революционная, д. 2.

36. Ул. Корзуна, д. 1.

37. Ул. Корзуна, д. 2.

38. Ул. Корзуна, д. 5.

39. Ул. Корзуна, д. 7.

40. Ул. Ленина, д. 197.

41. Ул. Ленина, д. 201.

42. Ул. Ленина, д. 203.

43. Ул. П. Коммуны, д. 6.

44. Ул. П. Коммуны, д. 11.

45. Ул. Жукова, д. 17.

46. Ул. Копыльская, д. 29.

47. Ул. Ленина, д. 31.

48. Ул. Комсомольская, д. 11.

49. Ул. Толстого, д. 26.

50. Ул. Копыльская, д. 29.

51. Ул. Ленина, д. 132.

52. Ул. Ленина, д. 219.

53. Ул. Ленина, д. 225.

54. Ул. Ленина, д. 197.

55. Ул. Ленина, д. 187.

56. Ул. Ленина, д. 191.

57. Ул. Молодёжная, д. 4.

58. Ул. Социалистическая, д. 146.

59. Ул. Социалистическая, д. 152.

КУП «Служба заказчика

жилищно-коммунальных услуг

Слуцкого района».