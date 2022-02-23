«Слуцкі край» сообщает, что 27 февраля, в день референдума по Конституции, участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00. На них будут проходить концерты, выставки, ярмарки и другие мероприятия.

Где будут участки

№1 — Слуцкий городской Дом культуры (улица Ленина, 144)

№2 — средняя школа №6 (улица Пионерская, 5)

№3 — Слуцкий городской молодёжный центр (улица Ленина, 158)

№4 — общежитие ДУП «ЖРЭП №3» (улица Ленина, 207)

№5 — административное здание Слуцкого лесхоза (улица Борисовца, 9)

№6 — представительство «Белгосстрах» по Слуцкому району (улица Чехова, 41а-1)

№7 и №8 — средняя школа №11 (улица Зелёная, 25)

№9 — стоматологическая поликлиника (улица Ленина, 219)

№10 — средняя школа №4 (улица Советская, 42)

№11 — здание геологоразведки (улица Ленина, 293)

№12 — средняя школа №8 (улица Социалистическая, 108)

№13 — Слуцкий городской Центр традиционной культуры (улица Социалистическая, 129)

№14 — средняя школа №9 (улица Ленина, 327)

№15 — гимназия №1 (улица Комсомольская, 7)

№16 — Слуцкий эколого-биологический центр учащихся (улица Богдановича, 134)

№17 и №18 — Слуцкая центральная районная больница, администрация (улица Чайковского, 21)

№19 — средняя школа №13 (1-й переулок Чайковского, 1)

№20 — Слуцкий государственный медицинский колледж (улица Виленская, 45)

№21 — средняя школа №2 (улица Виленская, 61)

№22 — средняя школа №12 (улица Тутаринова, 1)

№23 — Слуцкий государственный колледж (улица Тутаринова, 3)

№24 — Слуцкий городской Дворец молодёжи (улица Головащенко, 6)

№25 — Слуцкий крановый завод (улица Ленина, 27)

№26 — средняя школа №10 имени Рубанова (улица Уласовца, 2)

№27 — Слуцкая районная центральная библиотека (улица Копыльская, 2а)

№28 — гимназия №2 (улица Жукова, 9)

№29 — администрация Слуцкого хлебозавода (улица Заводская, 3)

Полный список с участками в сельской местности можно посмотреть на сайте газеты «Слуцкі край»

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Какие будут мероприятия

Концертные программы — на участках №1, №3, №4, №5, №6, №9, №11, №12, №23, №24, №25, №26, №29.

Подарки некоторым проголосовавшим (в том числе вручение подписки на «Слуцкі край» и абонементов на занятия спортом) — на участках №3, №4, №5, №6, №7 и №8, №9, №10, №11, №15, №19, №21, №25, №26, №28.

Также запланированы выставки, дегустации, экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования и многое другое. Полный список смотрите в источнике. Кроме того, на участках будут работать торговые точки.