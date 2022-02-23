«Слуцкі край» сообщает, что 27 февраля, в день референдума по Конституции, участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00. На них будут проходить концерты, выставки, ярмарки и другие мероприятия.

Где будут участки

  • №1 — Слуцкий городской Дом культуры (улица Ленина, 144)
  • №2 — средняя школа №6 (улица Пионерская, 5)
  • №3 — Слуцкий городской молодёжный центр (улица Ленина, 158)
  • №4 — общежитие ДУП «ЖРЭП №3» (улица Ленина, 207)
  • №5 — административное здание Слуцкого лесхоза (улица Борисовца, 9)
  • №6 — представительство «Белгосстрах» по Слуцкому району (улица Чехова, 41а-1)
  • №7 и №8 — средняя школа №11 (улица Зелёная, 25)
  • №9 — стоматологическая поликлиника (улица Ленина, 219)
  • №10 — средняя школа №4 (улица Советская, 42)
  • №11 — здание геологоразведки (улица Ленина, 293)
  • №12 — средняя школа №8 (улица Социалистическая, 108)
  • №13 — Слуцкий городской Центр традиционной культуры (улица Социалистическая, 129)
  • №14 — средняя школа №9 (улица Ленина, 327)
  • №15 — гимназия №1 (улица Комсомольская, 7)
  • №16 — Слуцкий эколого-биологический центр учащихся (улица Богдановича, 134)
  • №17 и №18 — Слуцкая центральная районная больница, администрация (улица Чайковского, 21)
  • №19 — средняя школа №13 (1-й переулок Чайковского, 1)
  • №20 — Слуцкий государственный медицинский колледж (улица Виленская, 45)
  • №21 — средняя школа №2 (улица Виленская, 61)
  • №22 — средняя школа №12 (улица Тутаринова, 1)
  • №23 — Слуцкий государственный колледж (улица Тутаринова, 3)
  • №24 — Слуцкий городской Дворец молодёжи (улица Головащенко, 6)
  • №25 — Слуцкий крановый завод (улица Ленина, 27)
  • №26 — средняя школа №10 имени Рубанова (улица Уласовца, 2)
  • №27 — Слуцкая районная центральная библиотека (улица Копыльская, 2а)
  • №28 — гимназия №2 (улица Жукова, 9)
  • №29 — администрация Слуцкого хлебозавода (улица Заводская, 3)

Полный список с участками в сельской местности можно посмотреть на сайте газеты «Слуцкі край»

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Какие будут мероприятия

Концертные программы — на участках №1, №3, №4, №5, №6, №9, №11, №12, №23, №24, №25, №26, №29.

Подарки некоторым проголосовавшим (в том числе вручение подписки на «Слуцкі край» и абонементов на занятия спортом) — на участках №3, №4, №5, №6, №7 и №8, №9, №10, №11, №15, №19, №21, №25, №26, №28.

Также запланированы выставки, дегустации, экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования и многое другое. Полный список смотрите в источнике. Кроме того, на участках будут работать торговые точки.