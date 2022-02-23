«Слуцкі край» сообщает, что 27 февраля, в день референдума по Конституции, участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00. На них будут проходить концерты, выставки, ярмарки и другие мероприятия.
Где будут участки
- №1 — Слуцкий городской Дом культуры (улица Ленина, 144)
- №2 — средняя школа №6 (улица Пионерская, 5)
- №3 — Слуцкий городской молодёжный центр (улица Ленина, 158)
- №4 — общежитие ДУП «ЖРЭП №3» (улица Ленина, 207)
- №5 — административное здание Слуцкого лесхоза (улица Борисовца, 9)
- №6 — представительство «Белгосстрах» по Слуцкому району (улица Чехова, 41а-1)
- №7 и №8 — средняя школа №11 (улица Зелёная, 25)
- №9 — стоматологическая поликлиника (улица Ленина, 219)
- №10 — средняя школа №4 (улица Советская, 42)
- №11 — здание геологоразведки (улица Ленина, 293)
- №12 — средняя школа №8 (улица Социалистическая, 108)
- №13 — Слуцкий городской Центр традиционной культуры (улица Социалистическая, 129)
- №14 — средняя школа №9 (улица Ленина, 327)
- №15 — гимназия №1 (улица Комсомольская, 7)
- №16 — Слуцкий эколого-биологический центр учащихся (улица Богдановича, 134)
- №17 и №18 — Слуцкая центральная районная больница, администрация (улица Чайковского, 21)
- №19 — средняя школа №13 (1-й переулок Чайковского, 1)
- №20 — Слуцкий государственный медицинский колледж (улица Виленская, 45)
- №21 — средняя школа №2 (улица Виленская, 61)
- №22 — средняя школа №12 (улица Тутаринова, 1)
- №23 — Слуцкий государственный колледж (улица Тутаринова, 3)
- №24 — Слуцкий городской Дворец молодёжи (улица Головащенко, 6)
- №25 — Слуцкий крановый завод (улица Ленина, 27)
- №26 — средняя школа №10 имени Рубанова (улица Уласовца, 2)
- №27 — Слуцкая районная центральная библиотека (улица Копыльская, 2а)
- №28 — гимназия №2 (улица Жукова, 9)
- №29 — администрация Слуцкого хлебозавода (улица Заводская, 3)
Полный список с участками в сельской местности можно посмотреть на сайте газеты «Слуцкі край»
Какие будут мероприятия
Концертные программы — на участках №1, №3, №4, №5, №6, №9, №11, №12, №23, №24, №25, №26, №29.
Подарки некоторым проголосовавшим (в том числе вручение подписки на «Слуцкі край» и абонементов на занятия спортом) — на участках №3, №4, №5, №6, №7 и №8, №9, №10, №11, №15, №19, №21, №25, №26, №28.
Также запланированы выставки, дегустации, экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования и многое другое. Полный список смотрите в источнике. Кроме того, на участках будут работать торговые точки.