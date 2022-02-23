«Почему над нами летят вертолёты? Уже 18 штук». Что происходит на улицах Слуцка (фотографии)

Отдел писем
-
0

Предлагаем вашему вниманию подборку слуцких фотографий, которые сделали читатели и корреспонденты «Кур’ера» во вторник, 22 февраля.

«Почему над нами летят вертолеты? Уже 18 штук». Что происходит на улицах Слуцка (фотографии)
«Почему над нами летят вертолёты? Уже 18 штук», — спрашивает случчанка Наталья, которая прислала нам эту фотографию
«Почему над нами летят вертолеты? Уже 18 штук»
Стенд погнулся. Видимо, от ветра. Фото: Алесь Достанко
«Почему над нами летят вертолеты? Уже 18 штук». Что происходит на улицах Слуцка (фотографии)
Работа коммунальщиков. Фото: Ольга Паздерина
«Почему над нами летят вертолеты? Уже 18 штук». Что происходит на улицах Слуцка (фотографии)
В «красной» зоне поликлиники. Фото: Ольга Паздерина
«Почему над нами летят вертолеты? Уже 18 штук». Что происходит на улицах Слуцка (фотографии)
Руслан Березовский, приславший фото, пишет, что знак лежит здесь не первую неделю
«Почему над нами летят вертолеты? Уже 18 штук». Что происходит на улицах Слуцка (фотографии)
Указатель несколько лет показывает на фирму, которой нет. Фото: Сергей
Указатель несколько лет показывает на фирму, которой нет. Фото: Сергей
Место, где раньше была та самая «Виктория 2000». Фото: Сергей