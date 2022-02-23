Ребята из слуцкого спортивного клуба «Триумф» ко Дню защитников Отечества выполнили нормативы, которые сдают военные. Посмотрите, как у них это получается.

Задача оказалась не из простых, но спортсмены с ней справились. Для сдачи норматива на отметку «отлично» необходимо было выполнить следующие упражнения:

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подтягивание на перекладине — 14 раз;

подъём переворотом на перекладине — 8 раз;

подъём силой на перекладине — 7 раз;

поднимание туловища из положения лёжа на спине — 49 раз;

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа — 52 раза.

Видео: Глеб Рулёв