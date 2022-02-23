Ребята из слуцкого спортивного клуба «Триумф» ко Дню защитников Отечества выполнили нормативы, которые сдают военные. Посмотрите, как у них это получается.
Задача оказалась не из простых, но спортсмены с ней справились. Для сдачи норматива на отметку «отлично» необходимо было выполнить следующие упражнения:
- подтягивание на перекладине — 14 раз;
- подъём переворотом на перекладине — 8 раз;
- подъём силой на перекладине — 7 раз;
- поднимание туловища из положения лёжа на спине — 49 раз;
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа — 52 раза.
Видео: Глеб Рулёв