МАРТ запретил продажу куриных «Эко яиц». Вот почему

МАРТ запретил продавать в магазинах куриные яйца производителя ООО «Эко яйца АВС», на упаковке которых содержится информация «эко яйца».

Предписание выдано с целью прекратить нарушение прав потребителей. По заключению министерства, производитель ООО «Эко яйца ABC» поместил на упаковку недостоверную информацию об основных потребительских свойствах продукта. Претензии возникли к пометке «эко», пишут «Минск-Новости».

Реклама

— Информация об отличительных признаках пищевой продукции должна быть подтверждена доказательствами, сформированными лицом, указавшим это заявление в маркировке пищевой продукции самостоятельно, или полученными им с участием других лиц, — разъяснили представители ведомства.

Изготовитель ООО «Эко яйца АВС» не смог предоставить в МАРТ документы, которые подтвердили бы достоверность информации «эко яйца», указанной на упаковке. В связи с этим министерство предписало производителю устранить выявленные нарушения и приостановить реализацию куриных яиц, на упаковке которых содержится информация «эко яйца».