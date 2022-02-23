Военная служба — значимый этап в жизни многих мужчин, а для кого-то — это работа. Накануне праздника 23 февраля «Кур’ер» собрал фотографии, которые случчане хранят в семейных альбомах. На снимках запечатлены солдатские и офицерские будни, а некоторые сделаны специально для того, чтобы подарить на память родным. Самый старый снимок сделан в 1945 году.

40-60-е годы

Военная служба на фото случчан с 40-х по 80-е годы
Евгений Якимович попал в армию после освобождения Слуцка, участвовал в освобождении Европы. А после окончания Великой Отечественной войны служил в Советской армии. На этом фото он запечатлён 15 августа 1945 года. Фото из семейного архива Олеси Белой.
Военная служба на фото случчан с 40-х по 80-е годы
Степан Василевич (слева) служил в армии в середине 50-х годов. Он родился и всю жизнь прожил в д.Городище под Слуцком. Работал трактористом, был передовиком. Его портрет находится в музее д.Городище среди лучших тружеников села. Его отца, колхозного тракториста, убили фашисты в первые дни войны. Мать рано умерла. Старшие братья — фронтовики. Снимки из семейного архива Нины Василевич
Военная служба на фото случчан с 40-х по 80-е годы
Степан Василевич (в центре) со своими однополчанами.
Военная служба на фото случчан с 40-х по 80-е годы
Лейтенант Николай Долгалёв проводит политинформацию в полевых условиях, 1960 год. Фото из семейного архива Сергея Долгалёва

70-80-е годы

Военная служба на фото случчан с 40-х по 80-е годы
Свободное время в казарме во время обучения в военном училище, 70-е годы. Фото из семейного архива Сергея Долгалёва
Военная служба на фото случчан с 40-х по 80-е годы
Военная служба в группе советских войск в Чехословакии, начало 70-х годов. Фото из дембельского альбома случчанина Анатолия
Военная служба на фото случчан с 40-х по 80-е годы
Фото из дембельского альбома случчанина Анатолия
Фото из дембельского альбома конца 70-х годов случчанина Анатолия
Военная служба на фото случчан с 40-х по 80-е годы
Геннадий Сабело служил на флоте в 80-е годы. На фото он изображён со своим отцом Михаилом во время отпуска. Фото из семейного архива Олеси Белой
Военная служба на фото случчан с 40-х по 80-е годы
Установка мишени во время учебных стрельб танкистов. Начало 80-х годов.
Кислый Сергей Андреевич (родился 28.11.1965) Служил в Германии, г Вюнсдорф В/ч 80340 ГСВГ (Группа советских войск в Германии). Полк охраны и обслуживания. Годы службы 1984-1986
Сергей Кислый. Служил в Германии, г. Вюнсдорф. ГСВГ (Группа советских войск в Германии). Полк охраны и обслуживания. Годы службы — 1984-1986. Фото из семейного архива
Военная служба на фото случчан с 40-х по 80-е годы
Сергей Кислый.  Годы службы — 1984-1986. Фото из семейного архива
Военная служба на фото случчан с 40-х по 80-е годы
Это фото прислано случчанкой Татьяной Егельской.