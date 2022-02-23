Военная служба — значимый этап в жизни многих мужчин, а для кого-то — это работа. Накануне праздника 23 февраля «Кур’ер» собрал фотографии, которые случчане хранят в семейных альбомах. На снимках запечатлены солдатские и офицерские будни, а некоторые сделаны специально для того, чтобы подарить на память родным. Самый старый снимок сделан в 1945 году.

40-60-е годы

70-80-е годы